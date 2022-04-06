06 апреля 2022
05 апреля 2022

Пермяка убили в споре за алименты

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемого в убийстве задержали Фото:

Жителя Перми убили в ходе спора из-за алиментов бывшей супруге. Такова версия следователей, которые расследуют уголовное дело после обнаружения тела в логу микрорайона «Запруд», рассказали в СК.

«По данным следствия, между 41-летним мужчиной, который является сожителем 31-летней женщины и ее бывшим 34-летним супругом, в ходе выяснения обстоятельств уплаты алиментов произошел конфликт и драка. В ходе нее 34-летнему потерпевшему были причинены смертельные травмы», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК о его заключении в СИЗО.

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Жителя Перми убили в ходе спора из-за алиментов бывшей супруге. Такова версия следователей, которые расследуют уголовное дело после обнаружения тела в логу микрорайона «Запруд», рассказали в СК. «По данным следствия, между 41-летним мужчиной, который является сожителем 31-летней женщины и ее бывшим 34-летним супругом, в ходе выяснения обстоятельств уплаты алиментов произошел конфликт и драка. В ходе нее 34-летнему потерпевшему были причинены смертельные травмы», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК о его заключении в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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