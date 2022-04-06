Пермяка убили в споре за алименты

Подозреваемого в убийстве задержали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Перми убили в ходе спора из-за алиментов бывшей супруге. Такова версия следователей, которые расследуют уголовное дело после обнаружения тела в логу микрорайона «Запруд», рассказали в СК.

«По данным следствия, между 41-летним мужчиной, который является сожителем 31-летней женщины и ее бывшим 34-летним супругом, в ходе выяснения обстоятельств уплаты алиментов произошел конфликт и драка. В ходе нее 34-летнему потерпевшему были причинены смертельные травмы», — говорится на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство СК о его заключении в СИЗО.