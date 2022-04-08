На фоне санкций Челябинская область подтвердила кредитный рейтинг

Андрей Пшеницын уверен, что оценка АКРА отражает реальную картину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская область сохранила кредитный рейтинг на уровне АА с прогнозом «Стабильный»‎. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтвердили высокую кредитоспособность региона и низкие бюджетные риски в текущих экономических условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

«Согласно пресс-релизу АКРА, текущий кредитный рейтинг региона обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения имеющейся задолженности и существенным объемом накопленных бюджетных остатков»‎, — сообщает пресс-служба регионального минфина. Аналитики зафиксировали достаточное количество доходов для финансирования текущих расходов. Они отметили, что текущие накопления позволят перекрыть дефициты будущих периодов.

По словам министра финансов региона Андрея Пшеницына, оценка рейтингового агентства отражает реальную картину финансовой устойчивости региона и его возможности исполнить свои обязательства. «АКРА подтверждает платежеспособность и финансовую стабильность региона как заемщика. Фактором, поддерживающим текущий рейтинг, считается значительный объем капитальных расходов, который сохраняет для региона возможность финансовых маневров, делая бюджет гибким и устойчивым к кризисным явлениям», — уточнил Пшеницын.

Проблемы у российского бизнеса возникли после того, как ЕС, США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление продолжается с начала 2000-х и серьезно обострилось в последнее время. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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