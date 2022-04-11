Памятник солдатам СССР в Эстонии разрисовали в цвет флага Украины

В эстонском городе Отепя неизвестные осквернили памятник советским воинам Второй мировой войны. Вандалы разрисовали монумент в цвета украинского флага. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.
«Памятник [советским воинам] Второй мировой войны в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. На нем синей краской написали букву Y. Полицией возбуждено уголовное дело по факту осквернения памяти умерших», — передает радио.
Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.
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В эстонском городе Отепя неизвестные осквернили памятник советским воинам Второй мировой войны. Вандалы разрисовали монумент в цвета украинского флага. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR. «Памятник [советским воинам] Второй мировой войны в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. На нем синей краской написали букву Y. Полицией возбуждено уголовное дело по факту осквернения памяти умерших», — передает радио. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.