Памятник солдатам СССР в Эстонии разрисовали в цвет флага Украины

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Вандалы разрисовали памятник советским воинам в Эстонии цветами украинского флага Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В эстонском городе Отепя неизвестные осквернили памятник советским воинам Второй мировой войны. Вандалы разрисовали монумент в цвета украинского флага. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

«Памятник [советским воинам] Второй мировой войны в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. На нем синей краской написали букву Y. Полицией возбуждено уголовное дело по факту осквернения памяти умерших», — передает радио.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.

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В эстонском городе Отепя неизвестные осквернили памятник советским воинам Второй мировой войны. Вандалы разрисовали монумент в цвета украинского флага. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR. «Памятник [советским воинам] Второй мировой войны в Отепя был выкрашен в цвета украинского флага. На нем синей краской написали букву Y. Полицией возбуждено уголовное дело по факту осквернения памяти умерших», — передает радио. Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила шанса РФ на невмешательство, кроме того, Россия была вынуждена защищаться от опасности у своих границ. В Минобороны России отметили, что российская армия действует аккуратно, не задевая мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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