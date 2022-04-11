МО объявило о ликвидации идеолога «превосходства украинской расы»

Солдаты Вооруженные сил России ликвидировали руководителя «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Тараса Бобанича. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Российская группа специального назначения ликвидировала Бобанича в ходе разведывательно-поисковых действий южнее города Изюм. Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории „превосходства украинской расы“, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Мариуполе ликвидировали одного из главных идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николая Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей нацистской организации Харькова «Патриот Украины». В 2014 году он был среди открывших огонь по сторонникам «русской весны» в Харькове. Националисты «Правого сектора» используют мирных жителей в качестве «живого щита», заявляли в Минобороны РФ.
*«добровольческий украинский корпус „Правый сектор“», признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.
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Солдаты Вооруженные сил России ликвидировали руководителя «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) Тараса Бобанича. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. «Российская группа специального назначения ликвидировала Бобанича в ходе разведывательно-поисковых действий южнее города Изюм. Бобанич являлся одним из идеологов так называемой теории „превосходства украинской расы“, принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Мариуполе ликвидировали одного из главных идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николая Кравченко с позывным Крук. Он был одним из основателей нацистской организации Харькова «Патриот Украины». В 2014 году он был среди открывших огонь по сторонникам «русской весны» в Харькове. Националисты «Правого сектора» используют мирных жителей в качестве «живого щита», заявляли в Минобороны РФ. *«добровольческий украинский корпус „Правый сектор“», признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.