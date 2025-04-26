На Украине произошел масштабный банковский сбой

На Украине 20 июня произошел масштабный сбой в работе банковских и платежных систем, сообщает издание «Страна.ua». По информации украинских СМИ, пользователи по всей стране столкнулись с невозможностью провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси.
«На Украине перестала работать „Дия“ („Действие“ — прим. URA.RU) и начался массовый сбой платежных систем», — пишет «Страна.ua». Кроме того, не работает популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, а также общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта». Причины массового сбоя пока неизвестны, официальные комментарии от банков и государственных органов не поступали.
По данным telegram-канала, жители разных регионов Украины оставляют жалобы на невозможность воспользоваться банковскими услугами. В частности, клиенты сообщают о перебоях в работе платежных терминалов, сложности при попытке оплатить проезд в городском транспорте, а также о сбоях в онлайн-банках.
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