На Украине произошел масштабный банковский сбой

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На Украине массовый сбой платежных систем
На Украине массовый сбой платежных систем Фото:

На Украине 20 июня произошел масштабный сбой в работе банковских и платежных систем, сообщает издание «Страна.ua». По информации украинских СМИ, пользователи по всей стране столкнулись с невозможностью провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси.

«На Украине перестала работать „Дия“ („Действие“ — прим. URA.RU) и начался массовый сбой платежных систем», — пишет «Страна.ua». Кроме того, не работает популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, а также общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта». Причины массового сбоя пока неизвестны, официальные комментарии от банков и государственных органов не поступали.

По данным telegram-канала, жители разных регионов Украины оставляют жалобы на невозможность воспользоваться банковскими услугами. В частности, клиенты сообщают о перебоях в работе платежных терминалов, сложности при попытке оплатить проезд в городском транспорте, а также о сбоях в онлайн-банках.

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На Украине 20 июня произошел масштабный сбой в работе банковских и платежных систем, сообщает издание «Страна.ua». По информации украинских СМИ, пользователи по всей стране столкнулись с невозможностью провести оплату банковскими картами в магазинах, транспорте и такси. «На Украине перестала работать „Дия“ („Действие“ — прим. URA.RU) и начался массовый сбой платежных систем», — пишет «Страна.ua». Кроме того, не работает популярные сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay, а также общеукраинская онлайн-платформа «Новая почта». Причины массового сбоя пока неизвестны, официальные комментарии от банков и государственных органов не поступали. По данным telegram-канала, жители разных регионов Украины оставляют жалобы на невозможность воспользоваться банковскими услугами. В частности, клиенты сообщают о перебоях в работе платежных терминалов, сложности при попытке оплатить проезд в городском транспорте, а также о сбоях в онлайн-банках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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