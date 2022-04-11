В Челябинской области началась подготовка к «Бессмертному полку»

В городах и районах Челябинской области началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.
«Шествие „Бессмертного полка“ в регионе 9 мая состоится. Подробности самого празднования будут известны позже, после заседания комитета», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева подтвердила URA.RU, что подготовка к «Бессмертному полку» в городе уже началась. По ее словам, эпидемиологическая ситуация позволяет провести это мероприятие в очном формате.
«Жители города очень хотят этого. Мы рассматривает два варианта — очный и в онлайн-формате, если эпидситуация ухудшится. Также мы готовимся провести в этот день автопробег», — заявила Шеболаева.
Шествие «Бессмертного полка» в регионе в очном формате не проводилось с 2020 года. Причина отмены — эпидемия коронавируса и действующий на тот момент запрет на проведение массовых мероприятий.
В городах и районах Челябинской области началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. «Шествие „Бессмертного полка“ в регионе 9 мая состоится. Подробности самого празднования будут известны позже, после заседания комитета», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева подтвердила URA.RU, что подготовка к «Бессмертному полку» в городе уже началась. По ее словам, эпидемиологическая ситуация позволяет провести это мероприятие в очном формате. «Жители города очень хотят этого. Мы рассматривает два варианта — очный и в онлайн-формате, если эпидситуация ухудшится. Также мы готовимся провести в этот день автопробег», — заявила Шеболаева. Шествие «Бессмертного полка» в регионе в очном формате не проводилось с 2020 года. Причина отмены — эпидемия коронавируса и действующий на тот момент запрет на проведение массовых мероприятий.