11 апреля 2022

В Челябинской области началась подготовка к «Бессмертному полку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Челябинск, шествие, проспект ленина, бессмертный полк
«Бессмертный полк» в регионе не проводился с 2020 года из-за COVID Фото:

В городах и районах Челябинской области началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Шествие „Бессмертного полка“ в регионе 9 мая состоится. Подробности самого празднования будут известны позже, после заседания комитета», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева подтвердила URA.RU, что подготовка к «Бессмертному полку» в городе уже началась. По ее словам, эпидемиологическая ситуация позволяет провести это мероприятие в очном формате.

«Жители города очень хотят этого. Мы рассматривает два варианта — очный и в онлайн-формате, если эпидситуация ухудшится. Также мы готовимся провести в этот день автопробег», — заявила Шеболаева.

Шествие «Бессмертного полка» в регионе в очном формате не проводилось с 2020 года. Причина отмены — эпидемия коронавируса и действующий на тот момент запрет на проведение массовых мероприятий.

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В городах и районах Челябинской области началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» 9 мая. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона. «Шествие „Бессмертного полка“ в регионе 9 мая состоится. Подробности самого празднования будут известны позже, после заседания комитета», — пояснили URA.RU в пресс-службе. Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева подтвердила URA.RU, что подготовка к «Бессмертному полку» в городе уже началась. По ее словам, эпидемиологическая ситуация позволяет провести это мероприятие в очном формате. «Жители города очень хотят этого. Мы рассматривает два варианта — очный и в онлайн-формате, если эпидситуация ухудшится. Также мы готовимся провести в этот день автопробег», — заявила Шеболаева. Шествие «Бессмертного полка» в регионе в очном формате не проводилось с 2020 года. Причина отмены — эпидемия коронавируса и действующий на тот момент запрет на проведение массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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