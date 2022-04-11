Пермский депутат Госдумы назвал санкции результатом истерии

Включение в санкционные списки Скриванов воспринимает спокойно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов сожалеет о прекращении межпарламентского диалога с Японией из-за введенных против парламентариев санкций. Это следствие всеобщей истерии, сообщил он корреспонденту URA.RU.

«Как члену депутатской группы по взаимодействию с парламентом Японии жаль, что всеобщая истерия стала причиной прекращения нашего диалога», — отметил Скриванов. При этом включение в санкционный список депутата не волнует.

По словам Скриванова, это «решения государств, настроенных враждебно по отношению к нашей стране». «Я живу и работаю в России, потому никаких эмоций по поводу включения в тот или иной санкционный список я не испытываю и спокойно воспринимаю», — заявил Скриванов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Госдумы от Пермского края попали под санкции Евросоюза, США и Японии. По словам президента РФ Владимира Путина, настоящая цель санкций — это отмена России. Санкционное давление западные страны оказывают с начала нулевых годов. А вынужденная спецоперация на Украине стала поводом усилить его.