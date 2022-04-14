Депутат облдумы предложил вернуть в ЯНАО филиалы ТюмГУ

14 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Филиалы ТюмГУ закрылись на Ямале в 2010-х годах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Студенты ЯНАО уезжают из региона, потому что там не осталось филиалов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба регионального отделения ЛДПР. Филиалы вуза были закрыты в округе в 2010-х годах «Я помню время, когда у нас на Ямале действовали филиалы университета, а ямальские студенты могли получать высшее образование непосредственно по месту жительства, в своем регионе. Сейчас же регион столкнулся с оттоком молодежи — ребята уезжают учиться в другие города и часто не возвращаются домой. Обсуждается ли возможность возобновления деятельности филиалов ТюмГУ на Ямале или иные формы привлечения ямальских абитуриентов?» — спросил парламентарий у ректора вуза Ивана Романчука на заседании комитета по соцполитике облдумы. Глава ТюмГУ ответил, что закрытие вузов на Ямале было вызвано объективными причинами. «При этом университет активно взаимодействует с Ямалом», добавил Романчук, отметив заинтересованность губернатора Дмитрия Артюхова в подготовке квалифицированных кадров для округа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Студенты ЯНАО уезжают из региона, потому что там не осталось филиалов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба регионального отделения ЛДПР. Филиалы вуза были закрыты в округе в 2010-х годах «Я помню время, когда у нас на Ямале действовали филиалы университета, а ямальские студенты могли получать высшее образование непосредственно по месту жительства, в своем регионе. Сейчас же регион столкнулся с оттоком молодежи — ребята уезжают учиться в другие города и часто не возвращаются домой. Обсуждается ли возможность возобновления деятельности филиалов ТюмГУ на Ямале или иные формы привлечения ямальских абитуриентов?» — спросил парламентарий у ректора вуза Ивана Романчука на заседании комитета по соцполитике облдумы. Глава ТюмГУ ответил, что закрытие вузов на Ямале было вызвано объективными причинами. «При этом университет активно взаимодействует с Ямалом», добавил Романчук, отметив заинтересованность губернатора Дмитрия Артюхова в подготовке квалифицированных кадров для округа.