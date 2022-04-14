Депутат облдумы предложил вернуть в ЯНАО филиалы ТюмГУ

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ТюмГУ. Клипарт. Тюмень, тюмгу, тюменский государственный университет
Филиалы ТюмГУ закрылись на Ямале в 2010-х годах Фото:

Студенты ЯНАО уезжают из региона, потому что там не осталось филиалов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба регионального отделения ЛДПР. Филиалы вуза были закрыты в округе в 2010-х годах

«Я помню время, когда у нас на Ямале действовали филиалы университета, а ямальские студенты могли получать высшее образование непосредственно по месту жительства, в своем регионе. Сейчас же регион столкнулся с оттоком молодежи — ребята уезжают учиться в другие города и часто не возвращаются домой. Обсуждается ли возможность возобновления деятельности филиалов ТюмГУ на Ямале или иные формы привлечения ямальских абитуриентов?» — спросил парламентарий у ректора вуза Ивана Романчука на заседании комитета по соцполитике облдумы.

Глава ТюмГУ ответил, что закрытие вузов на Ямале было вызвано объективными причинами. «При этом университет активно взаимодействует с Ямалом», добавил Романчук, отметив заинтересованность губернатора Дмитрия Артюхова в подготовке квалифицированных кадров для округа.

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Студенты ЯНАО уезжают из региона, потому что там не осталось филиалов Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, чьи слова приводит пресс-служба регионального отделения ЛДПР. Филиалы вуза были закрыты в округе в 2010-х годах «Я помню время, когда у нас на Ямале действовали филиалы университета, а ямальские студенты могли получать высшее образование непосредственно по месту жительства, в своем регионе. Сейчас же регион столкнулся с оттоком молодежи — ребята уезжают учиться в другие города и часто не возвращаются домой. Обсуждается ли возможность возобновления деятельности филиалов ТюмГУ на Ямале или иные формы привлечения ямальских абитуриентов?» — спросил парламентарий у ректора вуза Ивана Романчука на заседании комитета по соцполитике облдумы. Глава ТюмГУ ответил, что закрытие вузов на Ямале было вызвано объективными причинами. «При этом университет активно взаимодействует с Ямалом», добавил Романчук, отметив заинтересованность губернатора Дмитрия Артюхова в подготовке квалифицированных кадров для округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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