Челябинские элиты распределили партийные портфели

15 апреля 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Экс-спикер ЗСО, советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш получил новый руководящий пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское региональное отделение «Единой России» создает 10 комиссий, которые будет отвечать за различные направления партийной работы. Такое решение принято в ходе заседания президиума регионального политсовета ЕР 14 апреля. «Так, при региональном политсовете будут действовать комиссии по партийному строительству; по партийным проектам; по информационно-агитационной работе; по взаимодействию с фракциями „ЕР“; по организации и проведению избирательных кампаний; по мобилизационной работе; по работе с обращениями граждан; по взаимодействию с общественными объединениями и работе с молодежью; по работе со сторонниками „ЕР“», — рассказали URA.RU в региональном исполкоме партии. До 29 апреля президиум политсовета должен предоставить предложения по председателям комиссий и их составу. Первая же комиссия — по кадровым вопросам — уже сформирована, а состав ее утвержден. Возглавит ее экс-председатель заксобрания области, советник губернатора Владимир Мякуш. Также в комиссию вошли первый замгубернатора Ирина Гехт, спикер челябинского парламента Александр Лазарев, глава исполкома ЕР и депутат ЗСО Денис Моисеев, вице-губернаторы Станислав Мошаров и Алексей Фартыгин, вице-спикер ЗСО Вадим Ромасенко и депутат заксобрания Алексей Денисенко. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Челябинское региональное отделение «Единой России» создает 10 комиссий, которые будет отвечать за различные направления партийной работы. Такое решение принято в ходе заседания президиума регионального политсовета ЕР 14 апреля. «Так, при региональном политсовете будут действовать комиссии по партийному строительству; по партийным проектам; по информационно-агитационной работе; по взаимодействию с фракциями „ЕР“; по организации и проведению избирательных кампаний; по мобилизационной работе; по работе с обращениями граждан; по взаимодействию с общественными объединениями и работе с молодежью; по работе со сторонниками „ЕР“», — рассказали URA.RU в региональном исполкоме партии. До 29 апреля президиум политсовета должен предоставить предложения по председателям комиссий и их составу. Первая же комиссия — по кадровым вопросам — уже сформирована, а состав ее утвержден. Возглавит ее экс-председатель заксобрания области, советник губернатора Владимир Мякуш. Также в комиссию вошли первый замгубернатора Ирина Гехт, спикер челябинского парламента Александр Лазарев, глава исполкома ЕР и депутат ЗСО Денис Моисеев, вице-губернаторы Станислав Мошаров и Алексей Фартыгин, вице-спикер ЗСО Вадим Ромасенко и депутат заксобрания Алексей Денисенко.