В Златоусте мужчина украл дочку знакомых и надругался над ней

Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Златоусте мужчина похитил 9-летнюю девочку, с родителями которой был знаком, привел ее к себе домой, избил и надругался над ней. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области, девочку нашли живой завернутой в матрац, который спрятали в диван.

«В октябре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый встретил в подъезде 9-летнюю потерпевшую, с родителями которой поддерживал дружеские отношения, насильно привел в свою квартиру, где нанес ребенку несколько ударов кулаками по голове и телу, с силой сдавил шею и совершил насильственные действия сексуального характера. Зная, что девочку ищут родственники, поместил ее в диван, ограничив в передвижении, а спустя некоторое время завернул ее в матрац, который поместил внутрь дивана, где потерпевшая находилась до обнаружения родственниками, которые активно осуществляли ее розыск», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве добавили, что за свои действия мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Сторона защиты может обжаловать вердикт, так как приговор не вступил в законную силу.