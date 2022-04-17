17 апреля 2022
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В Челябинске школьник ранил ножом знакомого юношу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа-интернат. Челябинская область, подросток, дыра в заборе
Ударив парня ножом, школьник убежал Фото:

В Челябинске ученик девятого класса ранил ножом своего знакомого. Пострадавший 18-летний юноша находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Молодого человека доставили в больницу 16 апреля с ножевым ранением груди. Спустя сутки по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего ученика девятого класса одной из городских гимназий, сейчас он с присутствии законного представителя дает показания», — рассказал источник сайта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ответственность за такие преступления наступает с 14-ти лет. Вопрос о мере пресечения подростку решается. Ранее ни школьник, ни потерпевший молодой человек проблем с законом не имели. Официально в правоохранительных органах информацию не комментируют.

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В Челябинске ученик девятого класса ранил ножом своего знакомого. Пострадавший 18-летний юноша находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Молодого человека доставили в больницу 16 апреля с ножевым ранением груди. Спустя сутки по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего ученика девятого класса одной из городских гимназий, сейчас он с присутствии законного представителя дает показания», — рассказал источник сайта. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ответственность за такие преступления наступает с 14-ти лет. Вопрос о мере пресечения подростку решается. Ранее ни школьник, ни потерпевший молодой человек проблем с законом не имели. Официально в правоохранительных органах информацию не комментируют.
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