В Челябинске школьник ранил ножом знакомого юношу

18 апреля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Ударив парня ножом, школьник убежал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ученик девятого класса ранил ножом своего знакомого. Пострадавший 18-летний юноша находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Молодого человека доставили в больницу 16 апреля с ножевым ранением груди. Спустя сутки по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего ученика девятого класса одной из городских гимназий, сейчас он с присутствии законного представителя дает показания», — рассказал источник сайта. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ответственность за такие преступления наступает с 14-ти лет. Вопрос о мере пресечения подростку решается. Ранее ни школьник, ни потерпевший молодой человек проблем с законом не имели. Официально в правоохранительных органах информацию не комментируют. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске ученик девятого класса ранил ножом своего знакомого. Пострадавший 18-летний юноша находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Молодого человека доставили в больницу 16 апреля с ножевым ранением груди. Спустя сутки по подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего ученика девятого класса одной из городских гимназий, сейчас он с присутствии законного представителя дает показания», — рассказал источник сайта. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ответственность за такие преступления наступает с 14-ти лет. Вопрос о мере пресечения подростку решается. Ранее ни школьник, ни потерпевший молодой человек проблем с законом не имели. Официально в правоохранительных органах информацию не комментируют.