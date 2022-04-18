В свердловском департаменте информполитики произошло важное назначение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым начальником пресс-службы свердловского губернатора и правительства стала экс-руководитель сайта «Областного телевидения», екатеринбургская журналистка Елена Широкова. Как сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона, она уже приступила к работе. Источники агентства ранее анонсировали назначение Широковой.

«Елена Широкова приступила к работе в качестве начальника отдела с 13 апреля», — сообщили в департаменте. В ведении Широковой будут находиться собственные пресс-службы областных министерств.

В начале апреля источники URA.RU сообщали, что Широкова получит руководящий пост в областном департаменте информполитики — официальном пиар-блоке губернатора Евгения Куйвашева. На новом месте журналистка сменила Екатерину Ятнову, которая останется в структуре департамента, но в ином статусе.

Широкова много лет известна в медиатусовке Екатеринбурга. В конце 1990-х годов она устроилась на городской «Четвертый канал», в 2001 году получила национальную премию «ТЭФИ» в номинации «Репортер». Через несколько лет Широкова стала заместителем шеф-редактора, а с 2010 года руководила дирекцией информационного вещания. Последние полгода она занималась веб-контентом «Областного телевидения».