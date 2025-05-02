В Екатеринбурге выставку трофейной военной техники НАТО, привезенной из зоны специальной военной операции, за первые два дня работы посетили почти 30 тысяч уральцев. Об этом рассказал уральский полпред президента РФ Артем Жога.
«За первые два дня работы выставку посетили почти 30 тысяч уральцев. Людям важно видеть правду своими глазами. Советую каждому — сходите, оцените мощь нашей армии», — поделился Жога в своем telegram-канале.
В числе экспонатов есть и предметы, принадлежавшие батальону «Спарта», которым Жога когда-то руководил. Их он передал Центральному военному округу.
Выставка трофейной военной техники «Сила в правде — гордость и Победа» открылась 1 мая в парке Маяковского. В экспозиции представлены образцы вооружения, захваченные российскими военными в зоне СВО, включая западные танки и бронемашины, стрелковое оружие, БПЛА и личные вещи бойцов НАТО. Выставка будет работать до 10 мая. Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев высоко оценил экспозицию.
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