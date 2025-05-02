Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту издевательств над школьником из Новоуральска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.
Инцидент произошел в школе №40 и попал на видео. Группа подростков во время перемены скрутила одноклассника, сняла с него ботинки и засунула носок в рот. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший.
Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. Также должностных лиц проверяют на предмет халатности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!