02 мая 2025

Бастрыкин взялся за дело об избиении свердловского школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК отчитаться
Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК отчитаться Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту издевательств над школьником из Новоуральска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства. 

Инцидент произошел в школе №40 и попал на видео. Группа подростков во время перемены скрутила одноклассника, сняла с него ботинки и засунула носок в рот. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший.

Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. Также должностных лиц проверяют на предмет халатности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту издевательств над школьником из Новоуральска (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в заявлении ведомства.  Инцидент произошел в школе №40 и попал на видео. Группа подростков во время перемены скрутила одноклассника, сняла с него ботинки и засунула носок в рот. Кадры впоследствии разослали по чатам. На чудовищные условия в школе URA.RU пожаловался сам пострадавший. Позже по данному факту было возбуждено уголовное дело. Также должностных лиц проверяют на предмет халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...