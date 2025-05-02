02 мая 2025

Свердловчане бьют тревогу из-за проснувшихся голодных клещей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Особеенно от паразитов страдают домашние животные
Особеенно от паразитов страдают домашние животные Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обеспокоены большим количеством клещей. Особенно сильного от этого страдают владельцы домашних животных. Об этом тагильчане сообщают в социальных сетях.

«Сады под Черноисточинском. Будьте внимательны и очень осторожны! С собаками только в проверенных местах нужно гулять. Вылезли с первым теплом оголодавшие и очень активные! Давно уже по столько не ловили и тем более за раз», — рассказала тагильчанка telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Со своей собаки она сняла сразу 13 клещей.

По словам местных жителей, клещей много как в черте города, так и в пригороде. Собаководам не помогают ни специальные ошейники, ни таблетки и капли от паразитов.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал свердловчан об увеличении численности клещей в 2025-ом году. Количество пострадавших будет зависеть от погоды, особенно в майские праздники, когда жители активно выбираются в лес.

Снятые с собаки клещи
Снятые с собаки клещи
Фото:

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) обеспокоены большим количеством клещей. Особенно сильного от этого страдают владельцы домашних животных. Об этом тагильчане сообщают в социальных сетях. «Сады под Черноисточинском. Будьте внимательны и очень осторожны! С собаками только в проверенных местах нужно гулять. Вылезли с первым теплом оголодавшие и очень активные! Давно уже по столько не ловили и тем более за раз», — рассказала тагильчанка telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Со своей собаки она сняла сразу 13 клещей. По словам местных жителей, клещей много как в черте города, так и в пригороде. Собаководам не помогают ни специальные ошейники, ни таблетки и капли от паразитов. Ранее Роспотребнадзор предупреждал свердловчан об увеличении численности клещей в 2025-ом году. Количество пострадавших будет зависеть от погоды, особенно в майские праздники, когда жители активно выбираются в лес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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