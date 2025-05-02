02 мая 2025

«Я их боюсь»: подростка годами травят в свердловской школе. Видео

В Свердловской области школьник страдает от многолетней травли
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник занимается лыжными гонками
Школьник занимается лыжными гонками Фото:

Группа подростков из 40-й школы Новоуральска годами травит своего сверстника. Об этом он рассказал URA.RU.

Вечером 2 мая агентство опубликовало видео, на котором девятиклассника толпой бьют в раздевалке и засовывают ему в рот носок. Выяснилось, что инцидент случился неделю назад, а видео, снятое самими обидчиками, разлетелось по школьным чатам. Следственный комитет после публикации URA.RU возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Я их боюсь, четыре года от них бегаю, — рассказал корреспонденту пострадавший. — Могли в коридоре пнуть, а один вообще [однажды] в бассейне двинул в глаз. Мы спросили: „Зачем ты это сделал?“ Он ответил: „Просто так“. Мама его звонила, слезно извинялась».

По словам подростка, в школьных чатах его сейчас обвиняют в том, что он «раздул». «[Один из героев видео] говорит: „Мы же с тобой поиграли. Ты даже улыбался“. Хотя на кадрах не было видно, чтобы я улыбался. Он не осознает еще, какие последствия его ожидают», — говорит пострадавший.

Ранее директор учреждения Алена Черных сообщила URA.RU, что в курсе ситуации, и от себя она уже извинилась перед родителями. Покрывать агрессоров руководство школы не намерено, заверила директор.

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Группа подростков из 40-й школы Новоуральска годами травит своего сверстника. Об этом он рассказал URA.RU. Вечером 2 мая агентство опубликовало видео, на котором девятиклассника толпой бьют в раздевалке и засовывают ему в рот носок. Выяснилось, что инцидент случился неделю назад, а видео, снятое самими обидчиками, разлетелось по школьным чатам. Следственный комитет после публикации URA.RU возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». «Я их боюсь, четыре года от них бегаю, — рассказал корреспонденту пострадавший. — Могли в коридоре пнуть, а один вообще [однажды] в бассейне двинул в глаз. Мы спросили: „Зачем ты это сделал?“ Он ответил: „Просто так“. Мама его звонила, слезно извинялась». По словам подростка, в школьных чатах его сейчас обвиняют в том, что он «раздул». «[Один из героев видео] говорит: „Мы же с тобой поиграли. Ты даже улыбался“. Хотя на кадрах не было видно, чтобы я улыбался. Он не осознает еще, какие последствия его ожидают», — говорит пострадавший. Ранее директор учреждения Алена Черных сообщила URA.RU, что в курсе ситуации, и от себя она уже извинилась перед родителями. Покрывать агрессоров руководство школы не намерено, заверила директор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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