Группа подростков из 40-й школы Новоуральска годами травит своего сверстника. Об этом он рассказал URA.RU.
Вечером 2 мая агентство опубликовало видео, на котором девятиклассника толпой бьют в раздевалке и засовывают ему в рот носок. Выяснилось, что инцидент случился неделю назад, а видео, снятое самими обидчиками, разлетелось по школьным чатам. Следственный комитет после публикации URA.RU возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Я их боюсь, четыре года от них бегаю, — рассказал корреспонденту пострадавший. — Могли в коридоре пнуть, а один вообще [однажды] в бассейне двинул в глаз. Мы спросили: „Зачем ты это сделал?“ Он ответил: „Просто так“. Мама его звонила, слезно извинялась».
По словам подростка, в школьных чатах его сейчас обвиняют в том, что он «раздул». «[Один из героев видео] говорит: „Мы же с тобой поиграли. Ты даже улыбался“. Хотя на кадрах не было видно, чтобы я улыбался. Он не осознает еще, какие последствия его ожидают», — говорит пострадавший.
Ранее директор учреждения Алена Черных сообщила URA.RU, что в курсе ситуации, и от себя она уже извинилась перед родителями. Покрывать агрессоров руководство школы не намерено, заверила директор.
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