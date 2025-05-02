02 мая 2025

«Находила ключ к каждому»: в Екатеринбурге прощаются с умершей в Таиланде фотографом

Умершую в Таиланде Дарью Толстухину кремируют в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Анной Кашиной в храме Рожетсва Христова. Екатеринбург , катафалк, гроб, похороны
Погребение пройдет на Широкореченском кладбище (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге прощаются с фотографом Дарьей Толстухиной, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии. На церемонии прощания присутствует около 70 человек, передает корреспондент URA RU.

«Трудно найти более жизнерадостного человека, чем Даша. Самые лучшие и счастливые воспоминания связаны с ней. Даша со свойственной ей легкостью находила ключ к каждому. Она не забывала, насколько хороша жизнь», — вспомнила подруга Даши.

Прощание с екатеринбурженкой проходит в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище.

Толстухиной не стало 23 апреля. Перед этим она девять дней провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Дарья потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено.

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В Екатеринбурге прощаются с фотографом Дарьей Толстухиной, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии. На церемонии прощания присутствует около 70 человек, передает корреспондент URA RU. «Трудно найти более жизнерадостного человека, чем Даша. Самые лучшие и счастливые воспоминания связаны с ней. Даша со свойственной ей легкостью находила ключ к каждому. Она не забывала, насколько хороша жизнь», — вспомнила подруга Даши. Прощание с екатеринбурженкой проходит в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище. Толстухиной не стало 23 апреля. Перед этим она девять дней провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Дарья потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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