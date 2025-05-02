«Находила ключ к каждому»: в Екатеринбурге прощаются с умершей в Таиланде фотографом

В Екатеринбурге прощаются с фотографом Дарьей Толстухиной, которая впала в кому в Таиланде и скончалась из-за дилатационной кардиомиопатии. На церемонии прощания присутствует около 70 человек, передает корреспондент URA RU.
«Трудно найти более жизнерадостного человека, чем Даша. Самые лучшие и счастливые воспоминания связаны с ней. Даша со свойственной ей легкостью находила ключ к каждому. Она не забывала, насколько хороша жизнь», — вспомнила подруга Даши.
Прощание с екатеринбурженкой проходит в траурном зале при крематории на Сибирском тракте. После этого Дарью похоронят на Широкореченском кладбище.
Толстухиной не стало 23 апреля. Перед этим она девять дней провела в глубокой коме — после двух остановок сердца. Дарья потеряла сознание прямо в больнице, но ей не стали сразу оказывать помощь, а сначала потребовали деньги за лечение. Друзья считают, что из-за этого драгоценное время было упущено.
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