Силовики устроили рейд во время хардкор-концерта в Екатеринбурге

В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили рейд во время хардкор-концерта. Сотрудники полиции остановили выступление и провели массовую проверку посетителей. Об этом сообщают очевидцы.
«У всех проверяли документы, тату, локти, спрашивали про отношения к леворадикальным движениям, отношение к СВО, проверяли мессенджеры в телефонах. После проверки людей выводили на улицу и просили уйти подальше. Лично я не стал оставаться и ушёл, не знаю состоялся концерт или нет», — передает telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».
В баре должны были выступить группы «Bastard Youth», «Dead Generation» и «Полоз». Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!