03 мая 2025
02 мая 2025

Силовики устроили рейд во время хардкор-концерта в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики нагрянули в бар перед выступлением одной из групп
Силовики нагрянули в бар перед выступлением одной из групп Фото:

В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили рейд во время хардкор-концерта. Сотрудники полиции остановили выступление и провели массовую проверку посетителей. Об этом сообщают очевидцы.

«У всех проверяли документы, тату, локти, спрашивали про отношения к леворадикальным движениям, отношение к СВО, проверяли мессенджеры в телефонах. После проверки людей выводили на улицу и просили уйти подальше. Лично я не стал оставаться и ушёл, не знаю состоялся концерт или нет», — передает telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

В баре должны были выступить группы «Bastard Youth», «Dead Generation» и «Полоз». Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД, ответ ожидается.

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В баре Syndrome в Екатеринбурге силовики устроили рейд во время хардкор-концерта. Сотрудники полиции остановили выступление и провели массовую проверку посетителей. Об этом сообщают очевидцы. «У всех проверяли документы, тату, локти, спрашивали про отношения к леворадикальным движениям, отношение к СВО, проверяли мессенджеры в телефонах. После проверки людей выводили на улицу и просили уйти подальше. Лично я не стал оставаться и ушёл, не знаю состоялся концерт или нет», — передает telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург». В баре должны были выступить группы «Bastard Youth», «Dead Generation» и «Полоз». Корреспондент URA.RU отправил запрос в городское УМВД, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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