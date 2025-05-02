Сестра сдала брата-«афганца» в приют для бездомных в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ветеран оказался на улице из-за конфликта вокруг квартиры

03 мая 2025 в 08:30 Размер текста - 17 +

Юрий попал в приют неделю назад Фото: Илья Московец © URA.RU Юрий Коробейников, прошедший войну в Афганистане, попал в приют для бездомных в Екатеринбурге. До этого он жил в квартире со своей младшей сестрой. Она предложила продать жилье и разделить деньги, но Юрий отказался. Так начался конфликт, из-за которого Юрий и оказался на улице. Подробности — в материале URA.RU. Коробейников родился в небольшом челябинском селе Неплюевка 3 января 1954 года. Поскольку отец был военным, у семьи было много переездов. Старший брат и младшая сестра Юрия решили работать в медицине, а он пошел по стопам отца. Коробейников получил военное образование в Севастополе Фото: Роман Наумов © URA.RU Отслужив в армии, Юрий поступил в Черноморское военно-морское училище имени П.С. Нахимова (Севастополь). «В 1974 году я стал курсантом. Время пролетело мгновенно. Спустя пять с половиной лет я уже держал в руках диплом. Однако вместо морских горизонтов меня ждали горы Афганистана», — рассказывает Коробейников. Его и 11 товарищей отправили в зону конфликта в 1979-м. Юрий получил несколько ранений, в том числе тяжелых, одно из них дает о себе знать до сих опор — он хромает. Как раз после этого ранения он и вернулся домой — в 1983 году. Из тех 12 человек выжили только Коробейников и Дима Максимович. Юрия отправили на реабилитацию в Свердловск, он решил остаться тут насовсем. Юрий передвигается с тростью, это следствие ранения Фото: Илья Московец © URA.RU «В 1985 году у меня родился сын, назвали Сергеем. Семейная жизнь, к сожалению, не сложилась, и, честно говоря, по моей вине. Но сына я не бросал, всегда старался участвовать в его жизни, брал его с собой на рыбалку и охоту. И вот так получилось, что он тоже захотел быть военным», — вспоминает Коробейников. Но в целом про сына он говорит неохотно. Ему не удалось отговорить Сергея от участия во второй чеченской войне. Парень погиб в 2004-м. «Мир для меня сломался, топил горе в водке, опустился на самое дно. Не понимаю, как вообще выкарабкался, просто выжил вопреки всему. Чтобы не сойти с ума, брался за любую работу: охранником, строителем, перекупщиком — лишь бы не оставаться наедине с мыслями. Деньги откладывал, сам не знаю зачем, — делится Юрий. — А потом с сестрой скинулись и купили „двушку“ в Екатеринбурге. Я жил там один, а она с мужем и детьми — в своей квартире. Время шло, дети выросли и разъехались, сестра с мужем развелись, и она переехала ко мне. Так и жили. Не скажу, что дружно, но и без особых конфликтов». Мужчина до сих пор сокрушается, что не смог отговорить сына от участия в войне Фото: Илья Московец © URA.RU Ссора случилась внезапно. Предложение сестры продать квартиру и поделить деньги он принял в штыки. Не найдя понимания, сестра в порыве гнева собрала вещи Юрия и выставила его за дверь. Впрочем, понимая, что брат не может остаться на улице, она сообщила, что нашла для него ночлежку. «Такси привезло меня в приют для бездомных „Дари добро“. Признаться, условия здесь оказались вполне сносными. Теперь у меня есть крыша над головой, регулярное питание и даже свое, пусть и скромное, койко-место. Сестра, видимо, осознала, что после всего случившегося я ни при каких обстоятельствах не вернусь в нашу общую квартиру. В то же время она наверняка знает, что я не соглашусь ее продавать. Что меня ждет впереди, совершенно неясно. В приюте я стараюсь приспособиться к новым реалиям», — рассказывает мужчина. Ссора между братом и сестрой возникла из-за их общей жилплощади Фото: Илья Московец © URA.RU Сейчас Коробейников хочет вернуться в родную Челябинскую область, а еще мечтает получить тельняшку ко Дню Победы. «Для меня это связь с моими друзьями-десантниками, павшими в Афганистане. Их подвиг, их преданность долгу и присяге навсегда в моем сердце. 9 мая — это не только Победа 1945 года, но и дань памяти всем солдатам, которые сражались во славу Советского Союза, защищая его идеалы и ценности», — объясняет ветеран. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрий Коробейников, прошедший войну в Афганистане, попал в приют для бездомных в Екатеринбурге. До этого он жил в квартире со своей младшей сестрой. Она предложила продать жилье и разделить деньги, но Юрий отказался. Так начался конфликт, из-за которого Юрий и оказался на улице. Подробности — в материале URA.RU. Коробейников родился в небольшом челябинском селе Неплюевка 3 января 1954 года. Поскольку отец был военным, у семьи было много переездов. Старший брат и младшая сестра Юрия решили работать в медицине, а он пошел по стопам отца. Отслужив в армии, Юрий поступил в Черноморское военно-морское училище имени П.С. Нахимова (Севастополь). «В 1974 году я стал курсантом. Время пролетело мгновенно. Спустя пять с половиной лет я уже держал в руках диплом. Однако вместо морских горизонтов меня ждали горы Афганистана», — рассказывает Коробейников. Его и 11 товарищей отправили в зону конфликта в 1979-м. Юрий получил несколько ранений, в том числе тяжелых, одно из них дает о себе знать до сих опор — он хромает. Как раз после этого ранения он и вернулся домой — в 1983 году. Из тех 12 человек выжили только Коробейников и Дима Максимович. Юрия отправили на реабилитацию в Свердловск, он решил остаться тут насовсем. «В 1985 году у меня родился сын, назвали Сергеем. Семейная жизнь, к сожалению, не сложилась, и, честно говоря, по моей вине. Но сына я не бросал, всегда старался участвовать в его жизни, брал его с собой на рыбалку и охоту. И вот так получилось, что он тоже захотел быть военным», — вспоминает Коробейников. Но в целом про сына он говорит неохотно. Ему не удалось отговорить Сергея от участия во второй чеченской войне. Парень погиб в 2004-м. «Мир для меня сломался, топил горе в водке, опустился на самое дно. Не понимаю, как вообще выкарабкался, просто выжил вопреки всему. Чтобы не сойти с ума, брался за любую работу: охранником, строителем, перекупщиком — лишь бы не оставаться наедине с мыслями. Деньги откладывал, сам не знаю зачем, — делится Юрий. — А потом с сестрой скинулись и купили „двушку“ в Екатеринбурге. Я жил там один, а она с мужем и детьми — в своей квартире. Время шло, дети выросли и разъехались, сестра с мужем развелись, и она переехала ко мне. Так и жили. Не скажу, что дружно, но и без особых конфликтов». Ссора случилась внезапно. Предложение сестры продать квартиру и поделить деньги он принял в штыки. Не найдя понимания, сестра в порыве гнева собрала вещи Юрия и выставила его за дверь. Впрочем, понимая, что брат не может остаться на улице, она сообщила, что нашла для него ночлежку. «Такси привезло меня в приют для бездомных „Дари добро“. Признаться, условия здесь оказались вполне сносными. Теперь у меня есть крыша над головой, регулярное питание и даже свое, пусть и скромное, койко-место. Сестра, видимо, осознала, что после всего случившегося я ни при каких обстоятельствах не вернусь в нашу общую квартиру. В то же время она наверняка знает, что я не соглашусь ее продавать. Что меня ждет впереди, совершенно неясно. В приюте я стараюсь приспособиться к новым реалиям», — рассказывает мужчина. Сейчас Коробейников хочет вернуться в родную Челябинскую область, а еще мечтает получить тельняшку ко Дню Победы. «Для меня это связь с моими друзьями-десантниками, павшими в Афганистане. Их подвиг, их преданность долгу и присяге навсегда в моем сердце. 9 мая — это не только Победа 1945 года, но и дань памяти всем солдатам, которые сражались во славу Советского Союза, защищая его идеалы и ценности», — объясняет ветеран. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.