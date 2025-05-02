02 мая 2025

Уральский блогер, чья жена разбилась в ДТП, попал в черный список турецкого отеля

Блогер Лещев попал в черный список отеля в Турции за два дня до вылета
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее турецкий отель за рекламу предоставлял блогеру виллу
Ранее турецкий отель за рекламу предоставлял блогеру виллу Фото:

Блогер из Екатеринбурга Александр Лещев, ставший особенно популярным после смерти жены в ДТП, был внесен в черный список турецкого отеля Rixos Sungate за два дня до вылета. Он планировал провести в отеле, который ранее активно рекламировал, фан-встречу.

«Крупный уральский блогер вместе Александр Лещев с дочкой планировал закатить фан-встречу в пятизвёздочном отеле Rixos Sungate. Мужик сделал пиар-кампанию курорта в соцсетях и созвал подписоту. Фанаты прибыли, а он не смог — за два дня до вылета отель занёс его в чёрный список без объяснения причин», — сообщает telegram-канал SHOT проверка.

Лещев вел переговоры с представителями отеля о предоставлении лучших условий проживания в обмен на рекламу. «Я покупаю путевку на раннем бронировании со скидкой 30%, привлекаю новых клиентов-подписчиков и делаю крутую рекламу. А курорт предоставляет лучшие условия для отдыха», — заявил блогер. Ранее мужчине этот отель предоставлял виллу взамен на рекламу. Однако в этот раз Лещеву предложили стандартный номер, а после возникшего спора по переписке ему аннулировали бронь.

Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, в 2023 году погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь. О том, как они переживали трагедию, Лещев активно рассказывал у себя в соцсетях.

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Блогер из Екатеринбурга Александр Лещев, ставший особенно популярным после смерти жены в ДТП, был внесен в черный список турецкого отеля Rixos Sungate за два дня до вылета. Он планировал провести в отеле, который ранее активно рекламировал, фан-встречу. «Крупный уральский блогер вместе Александр Лещев с дочкой планировал закатить фан-встречу в пятизвёздочном отеле Rixos Sungate. Мужик сделал пиар-кампанию курорта в соцсетях и созвал подписоту. Фанаты прибыли, а он не смог — за два дня до вылета отель занёс его в чёрный список без объяснения причин», — сообщает telegram-канал SHOT проверка. Лещев вел переговоры с представителями отеля о предоставлении лучших условий проживания в обмен на рекламу. «Я покупаю путевку на раннем бронировании со скидкой 30%, привлекаю новых клиентов-подписчиков и делаю крутую рекламу. А курорт предоставляет лучшие условия для отдыха», — заявил блогер. Ранее мужчине этот отель предоставлял виллу взамен на рекламу. Однако в этот раз Лещеву предложили стандартный номер, а после возникшего спора по переписке ему аннулировали бронь. Жена блогера, 28-летняя Виктория Лещева, в 2023 году погибла в аварии на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 15 ноября. Она ехала в автобусе, который столкнулся с грузовиком из-за небезопасной скорости и неучета погодных условий водителем. Всего в аварии пострадали восемь человек. У пары осталась несовершеннолетняя дочь. О том, как они переживали трагедию, Лещев активно рассказывал у себя в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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