02 мая 2025

Ушлые мигранты спилили деревья ради торговой точки в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласие на вырубку дала управляющая компания
Согласие на вырубку дала управляющая компания Фото:

В Екатеринбурге жильцы дома по адресу Бисертская, 26 (микрорайон Елизавет) пожаловались на вырубку деревьев и установку киосков у их дома без согласия собственников. По словам жителей, разрешение на эти работы выдала управляющая компания «Чкаловская», обслуживающая их дом. Внимание на проблему обратил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

«Добро на вырубку дала управляющая компания „Чкаловская“, обслуживающая их дом. Она же разрешила поставить и киоск под окнами. Вчера был один павильон, сегодня уже два, завтра, видимо, будет мини-рынок. Разрешения жильцов УК не спросила, голосования не проводила», — говорится в сообщении. По словам жильцов, несмотря на обращения в управляющую компанию, администрацию Чкаловского района и прокуратуру, они не смогли добиться реакции на свои жалобы.

Жители отмечают, что земля относится к территории многоквартирного дома, и управляющая компания, по их мнению, действовала без учета интересов собственников. После появления киосков на месте вырубленных деревьев остался испорченный газон. Жильцы требуют провести проверку законности действий управляющей компании и связанных с ней коммерческих структур.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. 

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В Екатеринбурге жильцы дома по адресу Бисертская, 26 (микрорайон Елизавет) пожаловались на вырубку деревьев и установку киосков у их дома без согласия собственников. По словам жителей, разрешение на эти работы выдала управляющая компания «Чкаловская», обслуживающая их дом. Внимание на проблему обратил член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. «Добро на вырубку дала управляющая компания „Чкаловская“, обслуживающая их дом. Она же разрешила поставить и киоск под окнами. Вчера был один павильон, сегодня уже два, завтра, видимо, будет мини-рынок. Разрешения жильцов УК не спросила, голосования не проводила», — говорится в сообщении. По словам жильцов, несмотря на обращения в управляющую компанию, администрацию Чкаловского района и прокуратуру, они не смогли добиться реакции на свои жалобы. Жители отмечают, что земля относится к территории многоквартирного дома, и управляющая компания, по их мнению, действовала без учета интересов собственников. После появления киосков на месте вырубленных деревьев остался испорченный газон. Жильцы требуют провести проверку законности действий управляющей компании и связанных с ней коммерческих структур. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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