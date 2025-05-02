Особняку у резиденции свердловского губернатора отказали в особом статусе

В Екатеринбурге жилой дом купца Рожнова, построенный во второй половине XIX века, не получил статус выявленного объекта культурного наследия. О соответствующем решении сообщило Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.
«Отказать во включении объекта „Жилой дом И.Ф. Рожнова (вторая половина ХIХ в.)“, расположенного по адресу: Екатеринбург, пер. Почтовый, д. 9/ул. Пушкина, д. 21, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из документа, опубликованного на сайте управление госохраны ОКН области. В нем отмечается, что выявленных признаков объекта культурного наследия оказалось недостаточно для присвоения особого охранного статуса.
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