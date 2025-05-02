02 мая 2025

Особняку у резиденции свердловского губернатора отказали в особом статусе

В Екатеринбурге не признали объектом культурного наследия дом купца Рожнова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом был построен во второй половине 19 века
Дом был построен во второй половине 19 века Фото:

В Екатеринбурге жилой дом купца Рожнова, построенный во второй половине XIX века, не получил статус выявленного объекта культурного наследия. О соответствующем решении сообщило Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.

«Отказать во включении объекта „Жилой дом И.Ф. Рожнова (вторая половина ХIХ в.)“, расположенного по адресу: Екатеринбург, пер. Почтовый, д. 9/ул. Пушкина, д. 21, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из документа, опубликованного на сайте управление госохраны ОКН области. В нем отмечается, что выявленных признаков объекта культурного наследия оказалось недостаточно для присвоения особого охранного статуса.

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В Екатеринбурге жилой дом купца Рожнова, построенный во второй половине XIX века, не получил статус выявленного объекта культурного наследия. О соответствующем решении сообщило Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области. «Отказать во включении объекта „Жилой дом И.Ф. Рожнова (вторая половина ХIХ в.)“, расположенного по адресу: Екатеринбург, пер. Почтовый, д. 9/ул. Пушкина, д. 21, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из документа, опубликованного на сайте управление госохраны ОКН области. В нем отмечается, что выявленных признаков объекта культурного наследия оказалось недостаточно для присвоения особого охранного статуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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