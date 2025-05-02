В городе прошла очердная репетиция парада Победы
Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до 04:00 3 мая. О том, как прошла очередная тренировка военных, — в фоторепортаже URA.RU.
Построение на площади 1905 года началось около 21:00. Затем по перекрытым улицам проехались танки и другая тяжелая техника.
Репетиции парада продолжатся 5-го и 7 мая. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий.
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