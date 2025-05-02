02 мая 2025

В центре Екатеринбурга появились танки, дороги перекрыли. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе прошла очердная репетиция парада Победы
В городе прошла очердная репетиция парада Победы Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до 04:00 3 мая. О том, как прошла очередная тренировка военных, — в фоторепортаже URA.RU.

Построение на площади 1905 года началось около 21:00. Затем по перекрытым улицам проехались танки и другая тяжелая техника.

Репетиции парада продолжатся 5-го и 7 мая. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий.

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Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до 04:00 3 мая. О том, как прошла очередная тренировка военных, — в фоторепортаже URA.RU. Построение на площади 1905 года началось около 21:00. Затем по перекрытым улицам проехались танки и другая тяжелая техника. Репетиции парада продолжатся 5-го и 7 мая. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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