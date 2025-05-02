В центре Екатеринбурга появились танки, дороги перекрыли. Фото, видео

03 мая 2025 в 01:15 Размер текста - 17 +

В городе прошла очердная репетиция парада Победы Фото: Илья Московец © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до 04:00 3 мая. О том, как прошла очередная тренировка военных, — в фоторепортаже URA.RU. Построение на площади 1905 года началось около 21:00. Затем по перекрытым улицам проехались танки и другая тяжелая техника. Репетиции парада продолжатся 5-го и 7 мая. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральные улицы Екатеринбурга перекрыли ради репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до 04:00 3 мая. О том, как прошла очередная тренировка военных, — в фоторепортаже URA.RU. Построение на площади 1905 года началось около 21:00. Затем по перекрытым улицам проехались танки и другая тяжелая техника. Репетиции парада продолжатся 5-го и 7 мая. Ранее URA.RU публиковало карту перекрытий.