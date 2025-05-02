Чекисты случайно раскрыли убийство бизнес-леди в Екатеринбурге

03 мая 2025 в 19:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ нашли 25 килограммов взрывчатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В «девяностые» Екатеринбург захлестнула волна преступлений, которые не удалось раскрыть по горячим следам. Одним из таких стало убийство предпринимательницы Надежды Крупянко, владелицы туристической фирмы. На след преступников силовики вышли случайно, сказал URA.RU ветеран областного УФСБ Дмитрий (имя изменено). Крупянко владелец продавала туры за границу. Трагедия произошла в 1995 году. «Мы получили информацию, что мужчина по фамилии Кормильцев хранит в подвале 25 килограммов взрывчатки. Мы поехали туда. Зашли к нему в квартиру, стали проводить обыски, а Кормильцева нет. Следственные действия подходили к концу, а меня мучало, что Кормильцева мы не нашли. Потом я увидел три пары обуви и понял, что он точно дома», — вспомнил Дмитрий. Он нашел Кормильцева в советском холодильнике. Затем силовики отвезли его к дому в Октябрьском районе, где и обнаружили 25 килограммов эластита. Затем взрывчатку с Кормильцевым чекисты доставили в управление ФСБ. «На допросе он заявил: „Мы тут убили одну женщину“. Я говорю: „В смысле убили?“. И он стал рассказывать», — поделился Дмитрий. Кормильцев признался ему, что с друзьями убил Крупянко. Она жила на улице Черепаново. Лидером группы, в которую входил Кормильцев, был некий бандит по фамилии Юрских по кличке Слон, вспоминает ветеран спецслужбы. «Они утром сели у подъезда, где жила Надежда. Она вышла с мусором, а они предложили свою помощь. Надежда согласилась, а потом позвала их на обед. У нее в квартире они стали распивать спиртное. Затем преступники обмотали ее скотчем, убили и вынесли ценности», — рассказал Дмитрий. Когда чекисты получили информацию об убийстве, поехали в РОВД Верх-Исетского района, где милиционеры долго не могли распутать это дело. «Мы создали совместную с ними группу. И стали продумывать сразу несколько задержаний. Хотели одновременно взять всю группу этого Юрских», — описывает экс-силовик. Дмитрий выехал на задержание Юрских. К нему, по словам бывшего опера, тогда приехал киллер. «Мы стали заходить в квартиру, а этот килер забрался на крышу. У него в руках была граната. Внизу — остановка общественного транспорта. Представляете, что было бы, если бы он бросил ее? Мы такого допустить не могли. И не допустили. Наша группа перехвата сработала отлично. Киллер был обезврежен, Юрских задержан, как и его подельники», — вспомнил Дмитрий. Всю банду силовики отдали под суд. Они получили большие тюремные сроки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «девяностые» Екатеринбург захлестнула волна преступлений, которые не удалось раскрыть по горячим следам. Одним из таких стало убийство предпринимательницы Надежды Крупянко, владелицы туристической фирмы. На след преступников силовики вышли случайно, сказал URA.RU ветеран областного УФСБ Дмитрий (имя изменено). Крупянко владелец продавала туры за границу. Трагедия произошла в 1995 году. «Мы получили информацию, что мужчина по фамилии Кормильцев хранит в подвале 25 килограммов взрывчатки. Мы поехали туда. Зашли к нему в квартиру, стали проводить обыски, а Кормильцева нет. Следственные действия подходили к концу, а меня мучало, что Кормильцева мы не нашли. Потом я увидел три пары обуви и понял, что он точно дома», — вспомнил Дмитрий. Он нашел Кормильцева в советском холодильнике. Затем силовики отвезли его к дому в Октябрьском районе, где и обнаружили 25 килограммов эластита. Затем взрывчатку с Кормильцевым чекисты доставили в управление ФСБ. «На допросе он заявил: „Мы тут убили одну женщину“. Я говорю: „В смысле убили?“. И он стал рассказывать», — поделился Дмитрий. Кормильцев признался ему, что с друзьями убил Крупянко. Она жила на улице Черепаново. Лидером группы, в которую входил Кормильцев, был некий бандит по фамилии Юрских по кличке Слон, вспоминает ветеран спецслужбы. «Они утром сели у подъезда, где жила Надежда. Она вышла с мусором, а они предложили свою помощь. Надежда согласилась, а потом позвала их на обед. У нее в квартире они стали распивать спиртное. Затем преступники обмотали ее скотчем, убили и вынесли ценности», — рассказал Дмитрий. Когда чекисты получили информацию об убийстве, поехали в РОВД Верх-Исетского района, где милиционеры долго не могли распутать это дело. «Мы создали совместную с ними группу. И стали продумывать сразу несколько задержаний. Хотели одновременно взять всю группу этого Юрских», — описывает экс-силовик. Дмитрий выехал на задержание Юрских. К нему, по словам бывшего опера, тогда приехал киллер. «Мы стали заходить в квартиру, а этот килер забрался на крышу. У него в руках была граната. Внизу — остановка общественного транспорта. Представляете, что было бы, если бы он бросил ее? Мы такого допустить не могли. И не допустили. Наша группа перехвата сработала отлично. Киллер был обезврежен, Юрских задержан, как и его подельники», — вспомнил Дмитрий. Всю банду силовики отдали под суд. Они получили большие тюремные сроки.