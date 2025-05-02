02 мая 2025

«Чуть драка не началась»: на главной улице Екатеринбурга спаивают подростков. Видео

Подросткам перепродавали алкоголь прямо в центре Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, сами «продавцы» также были пьяны
По словам очевидцев, сами «продавцы» также были пьяны Фото:

В Екатеринбурге на Вайнера группа молодых людей перепродавали купленный в магазине алкоголь подросткам. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Я звонила полиции и на линию 112. Долгое время никто не приезжал. Позже я сама встретила сотрудника полиции на Попова и позвала его. Он был один, поэтому задержал лишь одного парня. При этом там чуть драка не началась, они окружили полицейского, накинулись на него. Было реально страшно, они же все пьяные», — рассказала подписчица telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

Несовершеннолетние охотно покупали виски и пиво. Позже вокруг «торговой точки» собралась толпа из подростков. Паспорта перед продажей у них никто не проверял.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на Вайнера группа молодых людей перепродавали купленный в магазине алкоголь подросткам. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. «Я звонила полиции и на линию 112. Долгое время никто не приезжал. Позже я сама встретила сотрудника полиции на Попова и позвала его. Он был один, поэтому задержал лишь одного парня. При этом там чуть драка не началась, они окружили полицейского, накинулись на него. Было реально страшно, они же все пьяные», — рассказала подписчица telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Несовершеннолетние охотно покупали виски и пиво. Позже вокруг «торговой точки» собралась толпа из подростков. Паспорта перед продажей у них никто не проверял. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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