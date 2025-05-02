В Екатеринбурге на Вайнера группа молодых людей перепродавали купленный в магазине алкоголь подросткам. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.
«Я звонила полиции и на линию 112. Долгое время никто не приезжал. Позже я сама встретила сотрудника полиции на Попова и позвала его. Он был один, поэтому задержал лишь одного парня. При этом там чуть драка не началась, они окружили полицейского, накинулись на него. Было реально страшно, они же все пьяные», — рассказала подписчица telegram-каналу «Свет Екатеринбург».
Несовершеннолетние охотно покупали виски и пиво. Позже вокруг «торговой точки» собралась толпа из подростков. Паспорта перед продажей у них никто не проверял.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!