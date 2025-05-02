Турецкие костюмы, рубашки из тканей, идентичных зарубежным брендам и обувь из натуральной кожи — все это можно найти в магазинах «Таганского ряда» в Екатеринбурге, при этом, по словам продавцов, шопинг выйдет дешевле, чем в других торговых центрах. Корреспондент URA.RU отправился изучать ассортимент, чтобы выяснить, во сколько обойдется полноценный образ для мальчиков и девочек.
«В магазинах, в центре наши костюмы стоят по 20 тысяч рублей, иногда даже дороже. То есть мы оптом продаем им, а они уже делают „накрутку“. У нас рубашки и костюмы — все Турция, поэтому берут, берут. Костюмы как брендовые, ткань с холодком», — поделился один из продавцов в павильоне с мужскими костюмами.
Там комплект из двубортного пиджака и брюк стоит от 12500 рублей. Костюм-тройка (жилет, пиджак, брюки) стоит от 14000 рублей. По словам торговца, самыми востребованными среди молодежи сейчас являются костюмы в стиле спорт шик, где брюки на резинке и с завязками. Их стоимость — от 15000 рублей. «Спорт шик часто покупают в последнее время на выпускные и последние звонки, ребята под брюки выбирают кеды, это очень удобно»,— подытожил предприниматель. Таким образом, комплект из белой рубашки, классических пиджака и брюк, обуви, обойдется в 17800 рублей для мужчин.
Что касается женщин, то в торговом центре удалось найти двойку из брюк и пиджака в классическом стиле за 5500 рублей, туфли на среднем каблуке можно приобрести за 2500 рублей, а рубашку из хлопка — за 1500 рублей. Итоговая стоимость праздничного наряда составит 9500 рублей.
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