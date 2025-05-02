02 мая 2025

Сотни человек собрались на вокзале в Екатеринбурге смотреть на ретропоезд с пушками

В Екатеринбург прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге ретропоезд можно будет посетить с 9:50 до 15:30
В Екатеринбурге ретропоезд можно будет посетить с 9:50 до 15:30 Фото:

В Екатеринбург 3 мая на железнодорожный вокзал прибыл ретропоезд «Эшелон Победы». Посмотреть на него пришли сотни человек, передает корреспондент URA.RU.

На привокзальной площади запланированы флешмоб и концертная программа. Поезд можно будет посетить 3 мая с 9:50 до 15:30.

Проект «Эшелон Победы» посвящен сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Поезд будет останавливаться в различных городах России. Во время остановок поезда на станциях посетители смогут ознакомиться с внутренним устройством вагонов, прослушать экскурсионные рассказы и сделать памятные фотографии. Экспозиции рассказывают о военных и санитарных перевозках, а также об эвакуации промышленных объектов и населения в период войны.

Состав «Эшелона Победы» включает вагоны, использовавшиеся в годы войны и в послевоенный период: среди них — солдатская теплушка, вагон для офицеров, хлебопекарный вагон, санитарно-пропускной вагон и другие экспонаты.

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В Екатеринбург 3 мая на железнодорожный вокзал прибыл ретропоезд «Эшелон Победы». Посмотреть на него пришли сотни человек, передает корреспондент URA.RU. На привокзальной площади запланированы флешмоб и концертная программа. Поезд можно будет посетить 3 мая с 9:50 до 15:30. Проект «Эшелон Победы» посвящен сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Поезд будет останавливаться в различных городах России. Во время остановок поезда на станциях посетители смогут ознакомиться с внутренним устройством вагонов, прослушать экскурсионные рассказы и сделать памятные фотографии. Экспозиции рассказывают о военных и санитарных перевозках, а также об эвакуации промышленных объектов и населения в период войны. Состав «Эшелона Победы» включает вагоны, использовавшиеся в годы войны и в послевоенный период: среди них — солдатская теплушка, вагон для офицеров, хлебопекарный вагон, санитарно-пропускной вагон и другие экспонаты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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