Сотни человек собрались на вокзале в Екатеринбурге смотреть на ретропоезд с пушками

В Екатеринбург 3 мая на железнодорожный вокзал прибыл ретропоезд «Эшелон Победы». Посмотреть на него пришли сотни человек, передает корреспондент URA.RU.
На привокзальной площади запланированы флешмоб и концертная программа. Поезд можно будет посетить 3 мая с 9:50 до 15:30.
Проект «Эшелон Победы» посвящен сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Поезд будет останавливаться в различных городах России. Во время остановок поезда на станциях посетители смогут ознакомиться с внутренним устройством вагонов, прослушать экскурсионные рассказы и сделать памятные фотографии. Экспозиции рассказывают о военных и санитарных перевозках, а также об эвакуации промышленных объектов и населения в период войны.
Состав «Эшелона Победы» включает вагоны, использовавшиеся в годы войны и в послевоенный период: среди них — солдатская теплушка, вагон для офицеров, хлебопекарный вагон, санитарно-пропускной вагон и другие экспонаты.
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