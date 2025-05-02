02 мая 2025

Мать трэш-блогер из Каменска-Уральского снимает видео своих пьяных похождений, полиция начала проверку

Полиция проверяет трэш-блогершу из Каменска-Уральского
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина рассказывала про свою личную жизнь в telegram-канале
Женщина рассказывала про свою личную жизнь в telegram-канале Фото:

Мать из Каменска-Уральского снимает видео своих пьяных посиделок и выкладывает в сеть. Одно из таких заинтересовало подразделение по делам несовершеннолетних, началась проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции Каменска-Уральского.

«Организованы проверочные мероприятия. Сотрудниками из подразделения по делам несовершеннолетних установлены женщины, фигурирующие на видеозаписи. Это местные жительницы 1998 и 1995 годов рождения, ранее не состоявшие на учете в ПДН. На 29-летнюю женщину, которая в этот вечер принимала гостей, инспектором составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве.

На видео, опубликованном «Е1», были слышны ругань, детский плач и споры хозяйки квартиры и гостьи. После чего между женщинами началась драка. В настоящий момент известно, что мать написала заявление в полицию о побоях на свою гостью. После проверки трэш-блогерше будет вынесен приговор.

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Мать из Каменска-Уральского снимает видео своих пьяных посиделок и выкладывает в сеть. Одно из таких заинтересовало подразделение по делам несовершеннолетних, началась проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции Каменска-Уральского. «Организованы проверочные мероприятия. Сотрудниками из подразделения по делам несовершеннолетних установлены женщины, фигурирующие на видеозаписи. Это местные жительницы 1998 и 1995 годов рождения, ранее не состоявшие на учете в ПДН. На 29-летнюю женщину, которая в этот вечер принимала гостей, инспектором составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве. На видео, опубликованном «Е1», были слышны ругань, детский плач и споры хозяйки квартиры и гостьи. После чего между женщинами началась драка. В настоящий момент известно, что мать написала заявление в полицию о побоях на свою гостью. После проверки трэш-блогерше будет вынесен приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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