Мать трэш-блогер из Каменска-Уральского снимает видео своих пьяных похождений, полиция начала проверку

Мать из Каменска-Уральского снимает видео своих пьяных посиделок и выкладывает в сеть. Одно из таких заинтересовало подразделение по делам несовершеннолетних, началась проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отдела полиции Каменска-Уральского.
«Организованы проверочные мероприятия. Сотрудниками из подразделения по делам несовершеннолетних установлены женщины, фигурирующие на видеозаписи. Это местные жительницы 1998 и 1995 годов рождения, ранее не состоявшие на учете в ПДН. На 29-летнюю женщину, которая в этот вечер принимала гостей, инспектором составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ — ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей», — сообщили в ведомстве.
На видео, опубликованном «Е1», были слышны ругань, детский плач и споры хозяйки квартиры и гостьи. После чего между женщинами началась драка. В настоящий момент известно, что мать написала заявление в полицию о побоях на свою гостью. После проверки трэш-блогерше будет вынесен приговор.
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