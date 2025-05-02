Свердловский журналист присвоил себе звание Героя СССР и был расстрелян. Фото

03 мая 2025 в 09:02 Размер текста - 17 +

Валентин Пургин начинал свою криминальную и журналистскую карьеру в Свердловске Фото: открытые источники новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Единственным в истории Советского Союза мошенником, обманом добившимся присвоения себе звания Героя Советского Союза, был свердловский журналист Валентин Пургин. Когда афера вскрылась, его расстреляли. О малоизвестном факте рассказывается в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в 2025 году. В юности Пургин был дважды судим в Свердловске за мелкие преступления. На Урале он начинал и свою журналистскую карьеру: был корреспондентом газеты «Путевка». Затем, использовав поддельный аттестат и рекомендации, уехал в Москву, где устроился на работу в газету «Гудок», а затем в «Комсомольскую правду». «В „Комсомолке“ он быстро сделал карьеру в качестве военного корреспондента во время командировок на Дальний Восток (конфликт на реке Халхин-Гол) и в Мурманскую область (война с Финляндией). Прогуливая командировочные в ресторанах, Пургин отправлял в газету выдуманные репортажи, всячески приукрашивая свое участие в военных действиях. Используя краденые бланки воинских частей, в марте 1940 года Пургин направил в наградной отдел Наркомата ВМФ представление с фальшивыми подписями и печатью о награждении себя званием… Героя Советского Союза», — говорится в книге. В неразберихе и из-за халатности сотрудников наградного отдела приказ был подписан, а в «Комсомольской правде» вышла статья о подвигах корреспондента с фотографией героя. Но получить «Золотую Звезду» Валентин Пургин не успел. Свердловские следователи с удивлением узнали из «Комсомолки» о героизме своего недавнего подопечного и просигнализировали в компетентные органы. Свежеиспеченный герой был арестован и в ноябре 1940-го расстрелян. В 40-е о «герое» Валентине Пургине писали газеты Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственным в истории Советского Союза мошенником, обманом добившимся присвоения себе звания Героя Советского Союза, был свердловский журналист Валентин Пургин. Когда афера вскрылась, его расстреляли. О малоизвестном факте рассказывается в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в 2025 году. В юности Пургин был дважды судим в Свердловске за мелкие преступления. На Урале он начинал и свою журналистскую карьеру: был корреспондентом газеты «Путевка». Затем, использовав поддельный аттестат и рекомендации, уехал в Москву, где устроился на работу в газету «Гудок», а затем в «Комсомольскую правду». «В „Комсомолке“ он быстро сделал карьеру в качестве военного корреспондента во время командировок на Дальний Восток (конфликт на реке Халхин-Гол) и в Мурманскую область (война с Финляндией). Прогуливая командировочные в ресторанах, Пургин отправлял в газету выдуманные репортажи, всячески приукрашивая свое участие в военных действиях. Используя краденые бланки воинских частей, в марте 1940 года Пургин направил в наградной отдел Наркомата ВМФ представление с фальшивыми подписями и печатью о награждении себя званием… Героя Советского Союза», — говорится в книге. В неразберихе и из-за халатности сотрудников наградного отдела приказ был подписан, а в «Комсомольской правде» вышла статья о подвигах корреспондента с фотографией героя. Но получить «Золотую Звезду» Валентин Пургин не успел. Свердловские следователи с удивлением узнали из «Комсомолки» о героизме своего недавнего подопечного и просигнализировали в компетентные органы. Свежеиспеченный герой был арестован и в ноябре 1940-го расстрелян.