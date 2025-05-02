На женщину, ударившую ребенка бутылкой, возбудили уголовное дело

В Верхней Пышме (Свердловская область) на женщину, которая в нетрезвом состоянии ударила несовершеннолетнюю девушку бутылкой водки по голове, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ведомстве. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко предоставить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Инцидент произошел в трамвае Верхняя Пышма-Екатеринбург: нетрезвая пассажирка вела себя агрессивно, ругалась с пассажирами и кондуктором, а затем ударила девушку бутылкой по голове. Видео случившегося появилось в соцсетях, после чего пострадавшую госпитализировали.
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