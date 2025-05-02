Обвиненный в коррупции свердловский экс-мэр просится на фронт

Бывший глава Дегтярска Пильников собрался на СВО

03 мая 2025 в 10:01 Размер текста - 17 +

У Вадима Пильникова большой опыт военной службы Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, обвиненный в коррупции, хочет подписать контракт с Минобороны РФ и стать участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела против Пильникова. «Его прошение находится на рассмотрении», — поделился собеседник. Адвокат Пильникова на вопрос URA.RU по теме отвечать отказался. Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Пильников закрывал глаза на то, что его заместитель Андрей Ильин совмещает муниципальную службу и коммерческую деятельность. Также считается, что на показаниях Пильникова могла строиться как минимум часть уголовного дела в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Кстати, накануне стало известно, что Смирнов тоже просится на СВО. В феврале Пильникова перевели под домашний арест. А в апреле он подал в отставку. Пильников заканчивал суворовское училище, с 1996-го по 2009 годы он служил в ВС РФ на различных офицерских должностях. В 2009—2011 годах Пильников работал в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России», где изучают особо опасные инфекционные заболевания. Пильников является подполковником, на суде он представлял множество благодарностей и наград, в том числе от президента Владимира Путина — за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, обвиненный в коррупции, хочет подписать контракт с Минобороны РФ и стать участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования дела против Пильникова. «Его прошение находится на рассмотрении», — поделился собеседник. Адвокат Пильникова на вопрос URA.RU по теме отвечать отказался. Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Пильников закрывал глаза на то, что его заместитель Андрей Ильин совмещает муниципальную службу и коммерческую деятельность. Также считается, что на показаниях Пильникова могла строиться как минимум часть уголовного дела в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Кстати, накануне стало известно, что Смирнов тоже просится на СВО. В феврале Пильникова перевели под домашний арест. А в апреле он подал в отставку. Пильников заканчивал суворовское училище, с 1996-го по 2009 годы он служил в ВС РФ на различных офицерских должностях. В 2009—2011 годах Пильников работал в филиале ФГУ «48 ЦНИИ Минобороны России», где изучают особо опасные инфекционные заболевания. Пильников является подполковником, на суде он представлял множество благодарностей и наград, в том числе от президента Владимира Путина — за образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение отечеству.