В Екатеринбурге третий день не могут найти 14-летнюю девочку. Последний раз ее видели второго мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Рост 157 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Волосы рыжие, до плеч» — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Раньше девочка никогда не сбегала из дома.
На момент пропажи ребенок был одет в черную жилетку, серое худи, темные джинсы и бело-голубые кроссовки. При себе у девочки была сумка через плечо кремового цвета. Сообщить информацию о местонахождении Карины можно по телефонам: «112», «102».
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