03 мая 2025

В Екатеринбурге третий второй день ищут потерявшегося подростка

В Екатеринбурге со второго мая разыскивают девочку 14 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний раз девушка отправилась гулять и больше ее не видели (архивное фото)
Последний раз девушка отправилась гулять и больше ее не видели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге третий день не могут найти 14-летнюю девочку. Последний раз ее видели второго мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Рост 157 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Волосы рыжие, до плеч» — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Раньше девочка никогда не сбегала из дома.

На момент пропажи ребенок был одет в черную жилетку, серое худи, темные джинсы и бело-голубые кроссовки. При себе у девочки была сумка через плечо кремового цвета. Сообщить информацию о местонахождении Карины можно по телефонам: «112», «102».

Пропавшая Карина
Пропавшая Карина
Фото:

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В Екатеринбурге третий день не могут найти 14-летнюю девочку. Последний раз ее видели второго мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Рост 157 см, телосложение худощавое, глаза голубые. Волосы рыжие, до плеч» — пояснили волонтеры на своей странице «ВКонтакте». Раньше девочка никогда не сбегала из дома. На момент пропажи ребенок был одет в черную жилетку, серое худи, темные джинсы и бело-голубые кроссовки. При себе у девочки была сумка через плечо кремового цвета. Сообщить информацию о местонахождении Карины можно по телефонам: «112», «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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