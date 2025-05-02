В Екатеринбурге на турнире по кулачным боям RCC Hard 14 Гаджи Автомат (Наврузов) взял реванш у Торнике Мамуки (Мамукашвили), а после победы выделил из личного гонорара миллион рублей на благотворительность. Кроме того, в других весовых категориях Андрей Саратов сохранил титул чемпиона, а Шохрух Джиянов его завоевал. Соревнования прошли на арене Академии единоборств РМК, передает корреспондент URA.RU.
«Очень много хейта я принял [после прошлого боя]. Было тяжело, столкнулся с психологической травмой. Сложно было бить, но сегодня старался как мог. Игорю Алтушкину (основатель Русской медной компании — прим. URA.RU) большое спасибо за понимание и предоставленный шанс. И хочу со своего гонорара выделить один миллион рублей на благотворительность», — сказал Автомат.
Он дрался с Мамукой в тяжелом весе (93+ кг). Победителя определили раздельным решением судей. Победитель уехал с арены в больницу. Прошлый бой Гаджи Наврузов проиграл звезде кулачки и чемпиону лиги Top Dog Олегу Фомичу (Фомичеву) единогласным решением судей.
Оба поединка за чемпионский кулон RCC Hard также стали реваншами. Баталов дрался с Джияновым в полулегком весе (65,8 кг) и потерпел поражение по итогам пяти раундов. Бой был признан лучшим на турнире и получил бонус в один миллион рублей. Ранее эти тюменские бойцы уже бились за чемпионство на домашнем турнире в качестве со-главного события перед боем Автомата и Фомича.
Саратов же встретился с Максимом Сульгиным в полусредней категории (77,1 кг) и выиграл судейским решением. В июне 2024-го победа Андрея Саратова над Сульгиным позволила ему стать первым обладателем чемпионского кулона промоушена.
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