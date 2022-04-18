В Златоусте нашли тела двух подростков

В обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) за последние несколько дней свели счеты с жизнью двое подростков. Об этом сообщает источник URA.RU в городе.

«Сначала с собой покончил юноша, которому на днях исполнилось 18 лет. Он учился в техникуме, жил в частном секторе с мамой, она его и нашла. Что случилось, никто не знает. Второй мальчик подросткового возраста совершил суицид 18 апреля. Причины выясняются», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, всего за последний месяц свели счеты с жизнью более 30 человек. В основном среди них взрослые мужчины, имевшие проблемы с алкоголем.