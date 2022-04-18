18 апреля 2022

В Златоусте нашли тела двух подростков

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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, следственный комитет
В обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет Фото:

В Златоусте (Челябинская область) за последние несколько дней свели счеты с жизнью двое подростков. Об этом сообщает источник URA.RU в городе.

«Сначала с собой покончил юноша, которому на днях исполнилось 18 лет. Он учился в техникуме, жил в частном секторе с мамой, она его и нашла. Что случилось, никто не знает. Второй мальчик подросткового возраста совершил суицид 18 апреля. Причины выясняются», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, всего за последний месяц свели счеты с жизнью более 30 человек. В основном среди них взрослые мужчины, имевшие проблемы с алкоголем.

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В Златоусте (Челябинская область) за последние несколько дней свели счеты с жизнью двое подростков. Об этом сообщает источник URA.RU в городе. «Сначала с собой покончил юноша, которому на днях исполнилось 18 лет. Он учился в техникуме, жил в частном секторе с мамой, она его и нашла. Что случилось, никто не знает. Второй мальчик подросткового возраста совершил суицид 18 апреля. Причины выясняются», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, всего за последний месяц свели счеты с жизнью более 30 человек. В основном среди них взрослые мужчины, имевшие проблемы с алкоголем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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