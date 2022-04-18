Задержан мигрант, напавший на зоозащитницу в Екатеринбурге. Фото

19 апреля 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого по громкому делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в нападении на 42-летнюю местную жительницу, которая подкармливала собак возле теплотрассы в Железнодорожном районе. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1997 года рождения, работающий грузчиком на Сортировке, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Была сформирована усиленная следственно-оперативная группа. Оперуполномоченные в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли ряд важных вещественных доказательств, которые помогли выйти на след и изобличить подозреваемого. Задержанным оказался уроженец одной из бывших союзных республик, работавший грузчиком в одном из коммерческих предприятий областного центра. Нападавший 1997 года рождения арестован и будет содержаться под стражей до 28 мая», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерией Горелых. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Наказание по статье 162 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Преступление было совершено 27 марта на улице Одинарка в Железнодорожном районе. 42-летняя местная жительница вечером после работы решила покормить собак возле теплотрассы неподалеку. Там на нее напал мужчина в черной маске. Бутылкой из-под шампанского он нанес ей многочисленные удары по голове и ограбил. У женщины оказались сломаны свод и основание черепа, ей потребовалась срочная операция. Родственники пострадавшей открыли сбор и собрали 409 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на долгую реабилитацию. Злоумышленник пробудет под арестом до 28 мая Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в нападении на 42-летнюю местную жительницу, которая подкармливала собак возле теплотрассы в Железнодорожном районе. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1997 года рождения, работающий грузчиком на Сортировке, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. «Была сформирована усиленная следственно-оперативная группа. Оперуполномоченные в ходе осмотра места происшествия обнаружили и изъяли ряд важных вещественных доказательств, которые помогли выйти на след и изобличить подозреваемого. Задержанным оказался уроженец одной из бывших союзных республик, работавший грузчиком в одном из коммерческих предприятий областного центра. Нападавший 1997 года рождения арестован и будет содержаться под стражей до 28 мая», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерией Горелых. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Наказание по статье 162 УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы. Преступление было совершено 27 марта на улице Одинарка в Железнодорожном районе. 42-летняя местная жительница вечером после работы решила покормить собак возле теплотрассы неподалеку. Там на нее напал мужчина в черной маске. Бутылкой из-под шампанского он нанес ей многочисленные удары по голове и ограбил. У женщины оказались сломаны свод и основание черепа, ей потребовалась срочная операция. Родственники пострадавшей открыли сбор и собрали 409 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на долгую реабилитацию.