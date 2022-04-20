BFM: Ле Пен начала уступать Макрону перед вторым туром выборов 21 апреля 2022 в 04:54 Размер текста - 17 + Почти 60% зрителей предвыборных дебатов назвали Макрона более убедительным, чем Ле Пен Фото: Официальный сайт Президента РФ Почти 60% зрителей предвыборных дебатов назвали действующего президента Франции Эммануэля Макрона более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, которая получила всего 39% голосов аудитории. Таковы результаты первых опросов по итогам телевизионной дуэли сообщает французский телеканал BFM. «59% зрителей назвали Макрона более убедительным, Ле Пен — 39% зрителей», — такие данные приводит телеканал BFM. Также сообщается, что около 2% зрителей не сумели назвать победителя. Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. Президент страны избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции. Он опережает свою соперницу Ле Пен менее чем на 1% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Почти 60% зрителей предвыборных дебатов назвали действующего президента Франции Эммануэля Макрона более убедительным, чем его соперница Марин Ле Пен, которая получила всего 39% голосов аудитории. Таковы результаты первых опросов по итогам телевизионной дуэли сообщает французский телеканал BFM. «59% зрителей назвали Макрона более убедительным, Ле Пен — 39% зрителей», — такие данные приводит телеканал BFM. Также сообщается, что около 2% зрителей не сумели назвать победителя. Выборы президента во Франции стартовали 10 апреля. Президент страны избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует на президентских выборах во Франции. Он опережает свою соперницу Ле Пен менее чем на 1% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям