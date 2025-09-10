Музыкант С.В.О.Й (настоящее имя — Антон Устинов) поделился, что концерты музыкантов в зоне спецоперации помогают поднимать боевой дух бойцов. Об этом автор песни «Русская весна» рассказал на встрече с финалистами региональной кадровой программы для бойцов «Управленческие кадры Урала». Организатором выступило общество «Знание».
«Когда мы туда приезжаем, прежде всего надо понимать, что у бойцов за „ленточкой“ развлечений крайне мало. То есть это в основном работа, работа, работа, боевые задачи. Даже во время отдыха они всегда чем-то заняты. И когда к ним приезжает кто-то с большой земли, чьи песни они знают и слышали, для них это всегда дорого, приятно, необычно. Они могут пообщаться, пофотографироваться, обняться, обменяться шевронами», — поделился артист. По словам Устинова, бойцам важно слышать песни про себя, потому что они помогают переживать тяжелые ситуации.
Во время встречи исполнитель рассказал о своем творческом пути, процессе создания произведений и провел концерт. В финале всем присутствующим эксклюзивно представили новую песню «Нам бы с тобой», в ее основе — реальная история девушки, которая потеряла супруга на спецоперации.
Антон Устинов — автор и исполнитель песен родом из Алапаевска. Свой первый трек «Русская весна» написал в 2022 году, желая поддержать бойцов на СВО. Его творчество известно своим патриотическим настроем и поддержкой российских военнослужащих.
