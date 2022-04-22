В Екатеринбурге пройдет военно-спортивная игра для школьников

Участие в состязании примут более 100 школьников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На екатеринбургском полигоне «Свердловский» пройдут военно-спортивные игры, в которых примут участие более 100 школьников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

«Мероприятие организовано совместно с командованием Центрального военного округа и администрацией Машиностроительного завода имени М.И. Калинина. Участие в состязании примут более 100 школьников города Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках состязаний участники посоревнуются в умении собирать и разбирать автомат «Калашникова» на время, перетягивании каната и в умении метать учебные гранаты. «Кроме того, для гостей будет организована выставка современных образцов военной техники и стрелкового вооружения», — уточнили в пресс-службе.

Помимо игр, школьники выстроятся с флажками российского триколора в руках в живой символ Z, в поддержку спецоперации РФ на Украине. В Минобороны РФ пояснили, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.