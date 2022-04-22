СК РФ возбудил дело из-за жестокого обращения с военнопленными

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с российскими военными, попавшими в плен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Предварительно установлено, что лица, проходящие службу в указанных СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен», — говорится в сообщении СК.
Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. При этом российские военные хорошо относятся к сдавшимся в плен бойцам ВСУ.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с российскими военными, попавшими в плен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Предварительно установлено, что лица, проходящие службу в указанных СИЗО, вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными неоднократно допускали жестокое обращение, пытки и истязания, а также высказывали угрозы жизни и здоровью в отношении более 20 российских военнослужащих, попавших в плен», — говорится в сообщении СК. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. При этом российские военные хорошо относятся к сдавшимся в плен бойцам ВСУ.