В Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с танками. Фото, видео

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Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург
Танки пройдут по главной площади Екатеринбурга Фото:

На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с использованием специальной военной техники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В Центре Екатеринбурга впервые началась репетиция парада, ради которого перекрыли главные улицы города. На место приехали десятки единиц техники», — сообщил корреспондент.

Колонна боевой техники выстроилась около администрации города. Танки доставляют на брусчатку Площади 1905 года на специальных перевозчиках. На месте репетиции также работают сотрудники ГИБДД. Они заранее перекрыли улицы, где репетируют парад.

Ранее сообщалось, что ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина, часть улиц Маршала Жукова, Пушкина, Толмачева, а также улицы Малышева, Радищева и 8 марта. Центр горда перекрывается во все крупные репетиции парада.

Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург
Фото:
Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург
Фото:
Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург
Фото:

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На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с использованием специальной военной техники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Центре Екатеринбурга впервые началась репетиция парада, ради которого перекрыли главные улицы города. На место приехали десятки единиц техники», — сообщил корреспондент. Колонна боевой техники выстроилась около администрации города. Танки доставляют на брусчатку Площади 1905 года на специальных перевозчиках. На месте репетиции также работают сотрудники ГИБДД. Они заранее перекрыли улицы, где репетируют парад. Ранее сообщалось, что ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина, часть улиц Маршала Жукова, Пушкина, Толмачева, а также улицы Малышева, Радищева и 8 марта. Центр горда перекрывается во все крупные репетиции парада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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