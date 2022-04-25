В Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с танками. Фото, видео

25 апреля 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Танки пройдут по главной площади Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с использованием специальной военной техники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Центре Екатеринбурга впервые началась репетиция парада, ради которого перекрыли главные улицы города. На место приехали десятки единиц техники», — сообщил корреспондент. Колонна боевой техники выстроилась около администрации города. Танки доставляют на брусчатку Площади 1905 года на специальных перевозчиках. На месте репетиции также работают сотрудники ГИБДД. Они заранее перекрыли улицы, где репетируют парад. Ранее сообщалось, что ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина, часть улиц Маршала Жукова, Пушкина, Толмачева, а также улицы Малышева, Радищева и 8 марта. Центр горда перекрывается во все крупные репетиции парада. Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На площади 1905 года в Екатеринбурге началась первая репетиция парада Победы с использованием специальной военной техники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В Центре Екатеринбурга впервые началась репетиция парада, ради которого перекрыли главные улицы города. На место приехали десятки единиц техники», — сообщил корреспондент. Колонна боевой техники выстроилась около администрации города. Танки доставляют на брусчатку Площади 1905 года на специальных перевозчиках. На месте репетиции также работают сотрудники ГИБДД. Они заранее перекрыли улицы, где репетируют парад. Ранее сообщалось, что ради празднования Дня Победы в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина, часть улиц Маршала Жукова, Пушкина, Толмачева, а также улицы Малышева, Радищева и 8 марта. Центр горда перекрывается во все крупные репетиции парада.