Новые технологии пермского завода помогут российским нефтяникам

Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля».
Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель».
Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.
Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля». Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель». Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.