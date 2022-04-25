Новые технологии пермского завода помогут российским нефтяникам

26 апреля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

На заводе готовы обеспечить рынок своей продукцией Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля». Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель». Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля». Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель». Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.