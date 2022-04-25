25 апреля 2022

Новые технологии пермского завода помогут российским нефтяникам

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Пресс-конференция, посвященная поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Екатеринбург, ток, электропроводка, сеть, провода, электрика, кабель, производство ай тор, I tor, бухта провода
На заводе готовы обеспечить рынок своей продукцией Фото:
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Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля».

Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель».

Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

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Пермский завод «Камский Кабель» представил новые разработки на форуме «Нефтегаз-2022» в московском Экспоцентре. Специалисты предприятия показали гостям выставки кабели для погружных насосов. С их помощью электроэнергия подается в двигатели установок добычи нефти. Эти кабели устойчивы к повреждениям и могут эксплуатироваться в скважинной жидкости, содержащей нефть и газ, сообщает сайт «Камкабеля». Также компания наладила производство кабелей EPRon, подходящих для прокладки в пожароопасных и взрывоопасных зонах. Специалисты провели переговоры с несколькими крупными предприятиями и выявили потребности в кабеле импортного производства. Их аналоги может производить «Камкабель». Россия активно налаживает процессы импортозамещения с 2014 года. Прежде всего это связано с количеством санкционных мер, применяемых к РФ. Санкции США и стран Евросоюза были введены в результате присоединения Крыма и усилены после начала спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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