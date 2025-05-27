Дело вновь возбуждено: Бастрыкин заступился за многодетные семьи из Прикамья

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей из Кудымкара (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР.
Заявители пожаловались, что более 10 лет назад льготной категории граждан предоставили земельные участки в микрорайоне Аэропорт, где отсутствовала централизованная система водоснабжения. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата. Население вынуждено набирать воду в скважинах и самостоятельно доставлять канистры в дома.
Суд в 2023 году обязал власти обеспечить местные семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, но ничего не изменилось и по сей день. По факту произошедшего возбуждали уголовное дело. Городской прокурор отменил постановление. Новое обращение стало поводом для повторной инициации разбирательства.
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