27 мая 2025

Дело вновь возбуждено: Бастрыкин заступился за многодетные семьи из Прикамья

Бастрыкин поручил разобраться с нарушением прав многодетных семей в Кудымкаре
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль
Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей из Кудымкара (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР.

Заявители пожаловались, что более 10 лет назад льготной категории граждан предоставили земельные участки в микрорайоне Аэропорт, где отсутствовала централизованная система водоснабжения. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата. Население вынуждено набирать воду в скважинах и самостоятельно доставлять канистры в дома.

Суд в 2023 году обязал власти обеспечить местные семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, но ничего не изменилось и по сей день. По факту произошедшего возбуждали уголовное дело. Городской прокурор отменил постановление. Новое обращение стало поводом для повторной инициации разбирательства.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав многодетных семей из Кудымкара (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР. Заявители пожаловались, что более 10 лет назад льготной категории граждан предоставили земельные участки в микрорайоне Аэропорт, где отсутствовала централизованная система водоснабжения. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата. Население вынуждено набирать воду в скважинах и самостоятельно доставлять канистры в дома. Суд в 2023 году обязал власти обеспечить местные семьи надлежащей инженерной инфраструктурой, но ничего не изменилось и по сей день. По факту произошедшего возбуждали уголовное дело. Городской прокурор отменил постановление. Новое обращение стало поводом для повторной инициации разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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