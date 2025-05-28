Проект дороги на Углеуральской в Перми подешевел в два раза

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Изначально цена контракта была 27,5 млн рублей. Победитель оценил работу в 12,8 млн рублей
Изначально цена контракта была 27,5 млн рублей. Победитель оценил работу в 12,8 млн рублей Фото:

Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству новой автомобильной дороги по улице Углеуральской в Дзержинском районе Перми снизилась в два раза. Победителем аукциона признано хабаровское ООО «Хабдорпроект».

«Изначально цена контракта была 27,5 млн рублей. Победитель оценил работу в 12,8 млн рублей. Речь идет о подготовке к возведению магистрали протяженностью 900 метров. На участке планируется организовать четыре полосы движения — по две в каждую сторону, а также обустроить велодорожку шириной два метра», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Приступить к работам исполнитель должен 20 июня 2025 года. Отдать готовый проект с положительным заключением госэкспертизы — не позднее 30 ноября 2026 года.

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Стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству новой автомобильной дороги по улице Углеуральской в Дзержинском районе Перми снизилась в два раза. Победителем аукциона признано хабаровское ООО «Хабдорпроект». «Изначально цена контракта была 27,5 млн рублей. Победитель оценил работу в 12,8 млн рублей. Речь идет о подготовке к возведению магистрали протяженностью 900 метров. На участке планируется организовать четыре полосы движения — по две в каждую сторону, а также обустроить велодорожку шириной два метра», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Приступить к работам исполнитель должен 20 июня 2025 года. Отдать готовый проект с положительным заключением госэкспертизы — не позднее 30 ноября 2026 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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