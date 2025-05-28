В Перми демонтировали арт-объект «Место, где вместе», который находился в саду имени Любимова у здания авиатехникума. Он был установлен семь лет назад. И однажды художник Алексей Илькаев, известным под псевдонимом SadFace, переделал его в «Место, где смерть».
«Вместе с конструкцией рабочие сняли и асфальтовое покрытие перед ней. Часть сквера сейчас огорожена из-за ремонтных работ», — сообщает 59.RU.
Вместе с тем, имеется объявление о благоустройстве сада. Согласно информации, завершить ремонт планируют к 30 сентября 2025 года. Причины демонтажа объекта официально не озвучены. URA.RU направило официальный запрос в администрацию Перми с просьбой разъяснить судьбу арт-объекта. Ответ на момент публикации материала не поступил.
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