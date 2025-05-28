Стала известна причина смерти физрука, который скончался на рабочем месте в пермской школе

В поселке Мулянка 28 мая простились с учителем физкультуры Сергеем Зыбиным, который скончался два дня назад после внезапной потери сознания в школьном коридоре. О предварительной причине смерти педагога сообщила его супруга Ирина Зыбина.
«Сказали, что это была внезапная сердечная смерть. Врачи пояснили, что оторвался тромб», — передает 59.ru слова Ирины Зыбниной.
Женщина отметила, что на прошлой неделе у Сергея поднималось давление. Но после небольшого недомогания он быстро восстановился и продолжал вести уроки в обычном режиме. Про Сергея Зыбина известно, что он работал учителем в Мулянской школе с 2014 года. До этого он проходил службу в Забайкалье, после чего вернулся в Пермский край и сменил несколько профессий, среди которых были работа крановщиком и предпринимательская деятельность по продаже металла. После кризиса 2014 года и закрытия бизнеса он получил педагогическое образование и продолжил карьеру в школе. В последний год Зыбин совмещал обязанности учителя физкультуры и основ безопасности защиты Родины, а также был классным руководителем двух классов — пятого и одиннадцатого.
Ранее URA.RU рассказало, что трагедия произошла 26 мая. Сергей возвращался с консультации для одиннадцатого класса по подготовке к ЕГЭ, но на лестничном пролете в школе потерял сознание.
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