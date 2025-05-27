27 мая 2025

Пермский ТЮЗ перенес премьеру спектакля «Братья свободы» (12+) на осень

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЮЗ отодвинул дату премьеры
ТЮЗ отодвинул дату премьеры Фото:

Пермский театр юного зрителя сообщил о переносе премьеры спектакля «Братья свободы» (12+)». Постановку хотели показать в конце июня, но теперь зрителей приглашают только в сентябре.

«Мы знаем, что вы очень хотели прийти на премьеру спектакля „Братья свободы“ 26 и 27 июня, но мы вынуждены сообщить, что премьера переносится на 2 сентября в 19:00 и 3 сентября. Надеемся, что за это время ваше желание познакомиться с героями повести Евгения Дубровина не пропадет», — сообщает театр в соцсети «ВКонтакте». Купленные билеты остаются действительными, но желающие могут их сдать.

Ранее URA.RU рассказывало, что спектакль «Братья свободы» ТЮЗ ставит по повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Это история о двух братьях-подростках, которые живут в провинциальном городе после окончания Великой Отечественной войны. Однажды домой возвращается пропавший на фронте отец, что выливается в семейный конфликт. 

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Пермский театр юного зрителя сообщил о переносе премьеры спектакля «Братья свободы» (12+)». Постановку хотели показать в конце июня, но теперь зрителей приглашают только в сентябре. «Мы знаем, что вы очень хотели прийти на премьеру спектакля „Братья свободы“ 26 и 27 июня, но мы вынуждены сообщить, что премьера переносится на 2 сентября в 19:00 и 3 сентября. Надеемся, что за это время ваше желание познакомиться с героями повести Евгения Дубровина не пропадет», — сообщает театр в соцсети «ВКонтакте». Купленные билеты остаются действительными, но желающие могут их сдать. Ранее URA.RU рассказывало, что спектакль «Братья свободы» ТЮЗ ставит по повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Это история о двух братьях-подростках, которые живут в провинциальном городе после окончания Великой Отечественной войны. Однажды домой возвращается пропавший на фронте отец, что выливается в семейный конфликт. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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