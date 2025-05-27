Пермский ТЮЗ перенес премьеру спектакля «Братья свободы» (12+) на осень

Пермский театр юного зрителя сообщил о переносе премьеры спектакля «Братья свободы» (12+)». Постановку хотели показать в конце июня, но теперь зрителей приглашают только в сентябре.
«Мы знаем, что вы очень хотели прийти на премьеру спектакля „Братья свободы“ 26 и 27 июня, но мы вынуждены сообщить, что премьера переносится на 2 сентября в 19:00 и 3 сентября. Надеемся, что за это время ваше желание познакомиться с героями повести Евгения Дубровина не пропадет», — сообщает театр в соцсети «ВКонтакте». Купленные билеты остаются действительными, но желающие могут их сдать.
Ранее URA.RU рассказывало, что спектакль «Братья свободы» ТЮЗ ставит по повести Евгения Дубровина «В ожидании козы». Это история о двух братьях-подростках, которые живут в провинциальном городе после окончания Великой Отечественной войны. Однажды домой возвращается пропавший на фронте отец, что выливается в семейный конфликт.
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