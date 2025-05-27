Глава Перми Эдуард Соснин пообещал президенту Владимиру Путину сделать столицу Прикамья лучшим городом в России. Он принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» в Москве. И получил поддержку от главы государства. Трансляцию мероприятия вел ТАСС.
«Надо развивать такой прекрасный город, как Пермь. У него отличные люди, промышленность развивается очень активно. Одно машино- и двигателестроение чего стоит», — отметил Владимир Путин.
Он добавил, что буквально перед тем, как войти в зал, общался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. А он 5 мая был в Перми. Они обсуждали «некоторые направления развития, в том числе, города». Путин отметил, что в Перми — много хороших реализуемых направлений. «Искренне желаю вам успехов и удачи, и мы будем способствовать тому, чтобы вы добивались поставленных целей и рубежей», — отметил Владимир Путин.
Эдуард Соснин является победителем конкурса «Лидеры России-2018». В своем слове он рассказал Путину, что этот конкурс кардинально поменял его жизнь: в 2020 году он, простой предприниматель из Лысьвы, стал министром экономразвития, а в 2023 году — возглавил Пермь.
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