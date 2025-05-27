27 мая 2025

Пермский край занял второе место по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе

Губернатор Махонин: Пермский край занял второе место по уровню рождаемости в ПФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Показатель составляет 8,7 родившихся на тысячу человек
Показатель составляет 8,7 родившихся на тысячу человек Фото:

Пермский край занимает второе место по рождаемости среди регионов ?Приволжского федерального округа. Показатель составляет 8,7 родившихся на тысячу человек. Цифру в рамках ежегодного послания озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

«В Стратегии развития региона к 2035 году планируем увеличить численность населения края минимум на 50 тысяч человек. И поднять среднюю продолжительность жизни выше 79 лет», — отметил он.

По словам главы региона, для этого необходимо решить ряд задач. Они связанны с улучшением благосостояния семей, жилья, инфраструктуры и здравоохранения, а также пропагандой ЗОЖ.

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Пермский край занимает второе место по рождаемости среди регионов ?Приволжского федерального округа. Показатель составляет 8,7 родившихся на тысячу человек. Цифру в рамках ежегодного послания озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.  «В Стратегии развития региона к 2035 году планируем увеличить численность населения края минимум на 50 тысяч человек. И поднять среднюю продолжительность жизни выше 79 лет», — отметил он. По словам главы региона, для этого необходимо решить ряд задач. Они связанны с улучшением благосостояния семей, жилья, инфраструктуры и здравоохранения, а также пропагандой ЗОЖ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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