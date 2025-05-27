Пермский край занял второе место по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе

Пермский край занимает второе место по рождаемости среди регионов ?Приволжского федерального округа. Показатель составляет 8,7 родившихся на тысячу человек. Цифру в рамках ежегодного послания озвучил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«В Стратегии развития региона к 2035 году планируем увеличить численность населения края минимум на 50 тысяч человек. И поднять среднюю продолжительность жизни выше 79 лет», — отметил он.
По словам главы региона, для этого необходимо решить ряд задач. Они связанны с улучшением благосостояния семей, жилья, инфраструктуры и здравоохранения, а также пропагандой ЗОЖ.
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