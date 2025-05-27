Водитель легковушки скончался после столкновения с лосем на трассе в Пермском крае

Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем на трассе «Оса-Чернушка» в Пермском крае утром 28 мая. ДТП произошло около 04:45 на 33-м километре дороги.
«Автомобиль, двигавшийся со стороны города Оса в направлении Чернушки, совершил наезд на дикое животное. После столкновения транспортное средство съехало в кювет. В результате ДТП водитель 1963 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Представители ГИБДД напомнили водителям о необходимости строго соблюдать требования дорожных правил, выбирать безопасную скорость движения и избегать рискованных маневров.
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