27 мая 2025

Водитель легковушки скончался после столкновения с лосем на трассе в Пермском крае

Водитель скончался после столкновения с лосем на трассе в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП водитель 1963 года рождения скончался на месте происшествия
В результате ДТП водитель 1963 года рождения скончался на месте происшествия Фото:

Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем на трассе «Оса-Чернушка» в Пермском крае утром 28 мая. ДТП произошло около 04:45 на 33-м километре дороги.

«Автомобиль, двигавшийся со стороны города Оса в направлении Чернушки, совершил наезд на дикое животное. После столкновения транспортное средство съехало в кювет. В результате ДТП водитель 1963 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале. 

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Представители ГИБДД напомнили водителям о необходимости строго соблюдать требования дорожных правил, выбирать безопасную скорость движения и избегать рискованных маневров.

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Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем на трассе «Оса-Чернушка» в Пермском крае утром 28 мая. ДТП произошло около 04:45 на 33-м километре дороги. «Автомобиль, двигавшийся со стороны города Оса в направлении Чернушки, совершил наезд на дикое животное. После столкновения транспортное средство съехало в кювет. В результате ДТП водитель 1963 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция Пермского края в telegram-канале.  Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Представители ГИБДД напомнили водителям о необходимости строго соблюдать требования дорожных правил, выбирать безопасную скорость движения и избегать рискованных маневров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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