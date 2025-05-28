Пермяк, который был ошибочно признан умершим четыре года, восстановлен в правах

Суд в Перми аннулировал актовую запись о смерти 29-летнего жителя города. Выяснилось, что мужчина был ошибочно признан умершим с 2021 года.
«Как отмечается в сообщении, пермяк обратился в суд с требованием признать недействительной запись о его смерти, когда летом 2024 года при прохождении медицинской комиссии обнаружил, что числится умершим в базе „Промед“. По данным суда, запись была внесена отделом ЗАГС на основании медицинского свидетельства о смерти, выданного Березниковским патолого-анатомическим отделением ГБУЗ ПК „Клиническое патологоанатомическое бюро“», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что в 2021 году в Березниковском отделении Краевого фтизиопульмонологического центра скончался пациент, личность которого определялась при госпитализации. После вскрытия и гистологического исследования вся документация, включая карту пациента, была возвращена в лечебное учреждение. Поскольку тело не было востребовано более двух недель, оно было захоронено за счет государства, а свидетельство о смерти оформлено по данным медицинской карты. По версии суда, возможно, кто-то использовал документы заявителя при госпитализации, из-за чего запись о смерти и была оформлена на него.
В судебном заседании личность заявителя была подтверждена на основании паспорта. Суд пришел к выводу, что запись о смерти была внесена ошибочно. Решением суда актовая запись о смерти аннулирована, а справка о смерти признана недействительной.
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